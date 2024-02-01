習近平談發展「新質生產力」推進高質量發展：加強顛覆性科技創新

中共總書記習近平1月31日（周三）主持中央政治局集體學習時，不斷提到「新質生產力」，指發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須推動「新質生產力」加快發展，又強調要圍繞發展「新質生產力」布局產業鏈，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，保證產業體系自主可控、安全可靠。



新華社報道，中央政治局第十一次集體學習1月31日進行，主題是「扎實推進高質量發展」。

習近平解釋，「新質生產力」是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態。它由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，以全要素生產率大幅提升為核心標誌，特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。

習近平提到，必須加強科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新，加快實現高水平科技自立自強，打好關鍵核心技術攻堅戰，使原創性、顛覆性科技創新成果競相湧現。（Reuters）

加強顛覆性科技創新

習近平提到，科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展「新質生產力」的核心要素。必須加強科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新，加快實現高水平科技自立自強，打好關鍵核心技術攻堅戰，使原創性、顛覆性科技創新成果競相湧現。

習近平要求要及時將科技創新成果應用到具體產業和產業鏈上；要圍繞發展「新質生產力」布局產業鏈，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，保證產業體系自主可控、安全可靠，包含推進新型工業化、加快建設製造強國、大力發展數位經濟等。

在政策上，習近平還要求發展「新質生產力」，必須進一步全面深化改革，形成與之相適應的「新型生產關係」。要深化經濟體制、科技體制等改革，著力打通束縛新質生產力發展的堵點卡點，建立高標準市場體系，創新生產要素配置方式，讓各類先進優質生產要素向發展「新質生產力」順暢流動。同時，要擴大高水平對外開放，為發展「新質生產力」營造良好國際環境。

教育上，他則要求，要根據科技發展新趨勢，優化高等學校學科設置、人才培養模式，為發展「新質生產力」、推動高質量發展培養急需人才。

習近平是2023年9月在黑龍江考察時首次提到「新質生產力」，提出「整合科技創新資源，引領發展策略性新興產業與未來產業，加快形成新質生產力」。