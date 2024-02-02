報告：中國仍是主要投資目的地　47%在華美企昐白宮避免激烈言辭

近年中美關係緊張，輿論關注在華美企的走向。周四（1日），中國美國商會發布中國商務環境調查報告，顯示半數的受訪美企表示將中國列為全球首選或前三位投資目的地，但同時在華美企也面臨着風險管理、政策環境和中美關係的不確定性等一系列挑戰。



調查於去年10月至11月進行，商會中，共有343家在華美企對做出回應。結果顯示，50%受訪美企表示將中國列為全球首選或前三位投資目的地，近半數受訪企業預計2023年將實現盈利，這兩項數據與2022年相比均上升了5%。約68%的企業預計利潤率將超過全球平均水平或與全球水平持平。

不過，在華美企也面臨著一系列挑戰，如風險管理、政策環境和中美關係的不確定性等。中國美國商會主席譚森表示，雖然近年來雙邊貿易有所擴大，但美中之間的不信任感仍然很高，關係緊張，對準確信息的需求從未如此強烈。而絕大多數受訪企業認為，中美關係是其發展在華業務的關鍵因素，兩國關係緊張已連續4年成為在華美企在中國開展業務時面臨的最大商業挑戰，近三分之一的受訪企業認為，中美經濟關係的不確定性，是他們減少2024年投資計劃的主要原因，尤其在科技和研發領域。

2023年11月15日，國家主席習近平同美國總統拜登在斐洛里莊園舉行中美元首會晤。（新華社）

儘管挑戰重重，但77%的受訪企業表示，目前沒有將生產或采購業務遷出中國的計劃；31%的企業表示他們感到比以往更受歡迎，與去年相比增長13%。此外，人才留存率較上一年度有所改善。據指，對眾多美國企業而言，中國不僅是關鍵市場，更是人才和創新的重要沃土，這對美國企業的全球競爭力至關重要。

報告又指，消費行業經營情況改善最為明顯，預計實現盈利的企業比例，較2022年增長15%，這顯示企業對當前商業環境持謹慎樂觀態度。在中美元首成功會晤的背景下，在華美企對2024年中國商業環境信心較2023年有所提升，近30%的受訪企業預計2024年美中關係將有所改善，較上一年度顯著上升。調查顯示，企業對中國市場增長（44%）、盈利潛力（40%）和經濟覆蘇（38%）最為樂觀，對成本水平（24%）等問題則相對謹慎。

值得一提的是，47%在華美企期待美國政府避免使用激烈的言辭，逾三成企業認為應優先考慮美中高層會晤，並開展以結果為導向的、常態化的雙邊政府對話框架。