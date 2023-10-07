中芯去年營收仍有2成來自美企　突顯美政府制裁背離自家企業心聲

中國晶圓代工廠中芯國際，不僅被美國國防部列入「中國軍方企業」，也被美商務部、財政部分別列為黑名單及美國投資人不得交易的股票。這似乎不影響中芯與美企的業務往來。美國媒體披露，去年中芯國際的營收當中，美國IC設計企業貢獻5分之1，表明中芯與美企業務往來仍然熱絡。



《華爾街日報》報道，僅管美國商務部已將中芯列為「實體清單」，華盛頓至今並沒有禁止美企與中芯做生意。多年來，中芯來自美國客戶的收入節節攀升，去年創下新紀錄。2022年美國IC設計公司貢獻了中芯15億美元收入，大約是中芯總銷售額的5分之1。

時至今年，中芯直接在加州爾灣開設辦事處，並於5月舉行開業典禮，現場擠滿美國半導體行業高管。當天高通副總裁Roawen Chen表示，他仍希望有朝一日能看到中芯在美國建造一座製造晶片的晶圓代工廠。

這段話被1家公司發布到YouTube，影片顯示，Roawen Chen的談話獲得與會者掌聲，中芯聯合執行長（趙海軍）還說了聲謝謝。為此，《華爾街日報》曾訊問高通，高通一位發言人回應，「這是玩笑話」。隨後這段談話的相關內容被修改，影片觀看權限也受到限制。

當地時間2023年9月3日，加拿大安大略省渥太華，中芯國際製造的麒麟9000S芯片，取自華為技術有限公司的Mate 60 Pro智慧型手機。華為與中國最大芯片製造商中芯國際為其最新款智慧型手機製造了一款先進的7納米處理器。（VCG）

報道點名，參加中芯爾灣辦事處開業慶典的企業，除高通外，還有芯科實驗室（Silicon Labs）、芯源系統（Monolithic Power Systems）和邁凌科技（MaxLinear）等客戶，這些公司均未回應置評請求。

美國半導體設計商和設備製造商長期以來均稱，與中芯等中國企業做生意有助於提高利潤，使他們能夠投資於深層次的發展，並強調不會出售最先進設備給中芯，也不依靠中芯執行最尖端的設計，故不會損害美國國家安全。

根據中芯年初發布的2022年年報數據顯示，2022年中芯總營收仍較2021年成長39%、達到人民幣495.16億元（約72億美元）；淨利達人民幣121.33億元、年增13%，營收、淨利均創下新高，但在美國制裁下，2022年總營收中有74%來自內地市場，較2021年增加4%，凸顯中芯有更加依賴中國本土市場的現象。