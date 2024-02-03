廣西天峨龍灘特大橋建成通車　為世界首座跨徑超600米拱橋

世界最大跨徑拱橋、世界首座跨徑超600米的拱橋——廣西天峨龍灘特大橋，周四（1日）建成通車，標誌連接南丹縣至天峨縣的南天高速公路全線貫通，兩地行車時間由原來的1.5小時縮短至40分鐘。



天峨龍灘特大橋是南天高速公路的控制性工程，位於廣西河池市天峨縣龍灘電站大壩上游6公里處，主橋為跨徑超過600米的上承式勁性骨架混凝土拱橋。這座大橋橫跨紅水河，全長2488.55米，雙向四車道，設計行車速度100公里每小時。

2020年12月，大橋主體工程全面開工建設。該項目由廣西交通投資集團投資建設、中國工程院院士鄭皆連及其團隊和廣西大學提供技術支持，是拱橋技術發展的前沿工程。

鄭皆連介紹，天峨龍灘特大橋在施工中克服了許多挑戰，將為混凝土拱橋在山區公路、山區鐵路的大量使用奠定良好基礎，「天峨龍灘特大橋的建成，將成為混凝土拱橋發展的里程碑。」

除天峨龍灘特大橋外，南天高速工程主體已於2022年12月29日竣工通車。這條高速地處廣西河池市，途經地區屬於典型的「老少邊山」地區，全線通車後將對沿線地區經濟社會發展、保障和改善民生等發揮重要作用。