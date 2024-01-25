海底50米建大橋，潛水員水下焊接：中國「基建狂魔」是怎麼辦到？

寧上高速（福建寧德至江西上饒）寧德霞浦至福安段，是國家公路「十四五」發展規劃建設項目，正在建設的東吾洋特大橋是寧上高速的重點控制性工程。



在大橋施工現場有一群特殊的潛水員，他們要下潛到水下數十米，完成大橋施工的水下切割、焊接和安裝等作業。一起來看他們是如何在海底建大橋的。



（央視新聞）

央視報道，吾洋特大橋位於福建寧德市霞浦縣，橫跨東吾洋，全長2546米。按照建設工期，要趕在春節前將20根輔助鋼管樁全部拆除。傳統的做法是採用振動錘和吊機配合來拔出鋼管樁，為了保護生態，拆除的方案改為由潛水員進行水下切割。

。按照建設工期，要趕在春節前將20根輔助鋼管樁全部拆除。傳統的做法是採用振動錘和吊機配合來拔出鋼管樁，為了保護生態，拆除的方案改為由潛水員進行水下切割。（央視新聞）

今年33歲的周釗是一名潛水員，他所在的潛水作業隊共有六名潛水員，都是90後，專門從事大橋施工的水下切割、焊接和安裝等作業。

此次他們要切割的鋼管樁每根長75米，需要下潛的深度為50米，對鋼管樁的底部進行切割作業。「鋼管樁的厚度有兩釐米多，切割太快有可能切不斷，難度很大。」周釗介紹。

潛水員下水要帶重30斤左右的配重鉛塊，平時背的備用氧氣瓶重20多斤，再加上一身裝備，總共50多斤。

潛水員周釗。（央視新聞）

水下作業，首先要面對的是強大的壓迫感，為了更直觀地呈現水下的壓力，周釗帶著一個5升容量的空塑料瓶開始下潛。每下潛10米，他要承受的壓力便增加1個大氣壓。下潛不到10米，塑料瓶就被擠壓到了一起。

周釗說，在水下「胸、頭、耳朵壓得特別緊，兩只手都被凍得麻木，沒有知覺了。到底部的時候，感覺周圍很黑暗，恐懼感一下子就上來了」。

水下切割不僅容易被電傷，還會產生一千多度的高溫。由於潛水員的身體在水流的衝擊下難以穩定，極易被灼傷。「切割作業的時候，溫度很高，一不小心離得太近，火花掉到手上就容易被燙傷。」

由於下潛深度過大，水下作業完成後，潛水員要在五分鐘內進入減壓艙，一旦時間拖延，就會對人體組織造成極大損傷，甚至危及生命。

由於下潛深度過大，水下作業完成後，潛水員要在五分鐘內進入減壓艙，一旦時間拖延，就會對人體組織造成極大損傷，甚至危及生命。（央視）

由於水下壓力大，周釗的身上有被潛水衣勒出的道道血痕，手上也被割槍灼出了大大小小的傷痕，他的一根手指甚至在潛水作業中被壓斷了一截。

雖然工作中總會遇到危險，周釗卻說這是自己的使命：「我們不來做，還得有其他人要做，必須要有人來做。」

由於水下壓力大，周釗的身上有被潛水衣勒出的道道血痕，手上也被割槍灼出了大大小小的傷痕，他的一根手指甚至在潛水作業中被壓斷了一截。（央視）

水下作業是潛水員們最日常的工作，而水上的這一座座大橋，也是藏在他們心底最深的驕傲。看著自己切割下來的鋼管樁被吊起來慢慢出水，51米的長度相當於20層樓高，周釗說，「還是覺得自己很了不起。」

周釗細數自己曾參與建設的大橋，包括平潭海峽公鐵大橋，嘉紹大橋，錢塘江七橋、八橋，深中通道等，他說：「乾工作的這十幾年，把所有的青春都奉獻給了大橋。外國人都說我們中國人建橋厲害，是基建狂魔！」

新的一年周釗也有新的目標，他說潛水作業看似平凡，卻是大橋必不可缺少的一部分。「我一直都在奮鬥，一點都不敢鬆懈，爭取挑戰一下自己，看能不能去學個混合氧潛水，下潛到70米、80米。」