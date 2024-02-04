珍珠粉膠囊落河豚毒騙34歲新婚妻服用　浙官為｢呃保險｣殺妻被處決

浙江台州一名官員毒殺新婚妻子，試圖騙取意外保險賠償，因犯故意殺人罪一審被判處死刑，最終在2日（上周五）被執行死刑。



涉案男子曾將20毫克河豚毒素裝填進2顆珍珠粉膠囊中，誘騙妻子服用，最終導致妻子死亡。



浙江台州官員戴盧民因毒殺新婚妻子，試圖騙取意外保險賠償，因犯故意殺人罪一審被判處死刑，最終在2日（上周五）被執行死刑。（《上游新聞》）

綜合內媒《澎湃新聞》、《上游新聞》報道，浙江台州當地警方2020年9月14日接到報警稱，一名女子在台州灣新區一處公寓內死亡。經查，死者姓王，34歲，是當地一家書店員工，為服毒身亡。

經調查，疑犯為王女的丈夫戴盧民，戴盧民原為台州市自然資源與規劃局幹部，命案發生時兩人才結婚領證約2個月，且戴盧民曾有過一次婚史。直到案發時，雙方家人都不知道兩人已經結婚。

據檢方指控，戴盧民因炒股、炒虛擬貨幣而欠下260多萬元（人民幣，下同），與王女結婚時，就已有殺人騙取巨額保險金的惡念。

戴盧民早在2020年4月就讓王女通過網上投保了一份保額為200萬元的定期壽險。在保險90日免賠期即將到期後，戴盧民於同年7月20日與王女結婚，4天後讓王女將保險受益人從其父親變更為配偶。

河豚毒素是自然界所發現的毒性最大的神經毒素之一。（資料圖片）

網購河豚毒素殺妻

自2020年6月開始，戴盧民通過5名女性朋友2次網購珍珠粉膠囊、5次網購河豚魚乾、4次網購河豚毒素；2020年9月11日，戴盧民將20毫克河豚毒素裝填進2顆珍珠粉膠囊中，隔天讓妻子在不知情的情況下服用該毒膠囊，且在妻子表示有嘔吐情況時，再次要求妻子服下第二顆毒膠囊，最終導致妻子死亡。

死者家屬在刑事附帶民事起訴狀中提到，王女只是戴盧民眾多女性朋友之一，從投保、結婚到更改受益人，都是戴盧民誘導王女完成。此外，戴盧民每次購買珍珠粉、河豚毒素時，都要求女性朋友匿名、借用他人名義購買或者在購買後更換手機卡、刪除微信等。