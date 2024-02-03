重慶姐弟墮亡案、北大弒母案死刑犯　為何均在農曆新年前被行刑？

重慶姐弟墮亡案被告張波、葉誠塵，及北京大學弒母高材生吳謝宇，均於周三（1月31日）被執行死刑，引發廣泛關注。至於為何在農曆新年前對他們執行死刑，有內地律師介紹指，這或是對犯罪行為採取的一種震懾方式。



+ 3

據中新網報道，北京安劍律師事務所律師周兆成表示，農曆新年前執行死刑可以避免在節日期間引起不必要的關注和影響，避免給社會帶來不良影響。此外，農曆新年前執行死刑也可以讓罪犯的家屬有足夠的時間安排後事，與罪犯進行最後的告別。

周兆成續指，執行死刑的日期可能還會考慮到司法程序和判決的生效時間等因素。但需要注意的是，執行死刑的具體時間應該根據司法程序和判決的生效時間來確定，而不是根據個人的喜好或特殊時期來選擇。

北京市京師律師事務所王躍凝亦介紹，「根據以往經驗，社會影響重大的案件，一般在終審判決當年就會執行死刑。」在節日臨近前執行死刑或是法律對社會影響極其惡劣、主觀惡性極深的犯罪行為採取的一種震懾方式。

至於內地死刑的流程，北京市京師律師事務所張偉娜律師表示，根據刑事訴訟法等相關法律，執行死刑前，罪犯可以會見其近親屬、親友。交付執行3日前通知同級人民檢察院派員臨場監督。執行死刑前，指揮執行的審判人員對罪犯應當驗明正身，詢問是否有遺言。

有內地律師介紹指，農曆新年前執行死刑或是對犯罪行為採取的一種震懾方式。（微博）

延伸閱讀：內地死刑三針搞掂？博主揭行刑前需為犯人消毒 網民：便宜他們了

死刑在刑場或者指定的羈押場所內，採用槍決或者注射等方法執行。執行死刑公布，禁止遊街示眾或者其他有辱被執行人人格的行為。執行死刑完畢，由法醫驗明罪犯確實死亡，書記員製作筆錄，執行法院將執行情況和照片上報最高法院。

執行後，對於死刑罪犯的遺書、遺言筆錄，交給家屬。通知罪犯家屬在限期內領取罪犯屍體；有火化條件的，通知領取骨灰。王躍凝稱，死刑罪犯臨刑會見制度落實了「尊重和保障人權」的憲法原則，在依法保留死刑的現實國情下，安排罪犯與其近親屬會見，體現了司法的人性關懷，有助於減少罪犯及其近親屬的抵觸、對抗心理，是刑罰執行文明化、人道化的重要標尺。

另據《最高人民法院關於適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》相關規定，死刑採用槍決或者注射等方法執行。北京市京師律師事務所李寶蓮解釋，中國是世界上第二個正式採用藥物注射死刑的國家。最高人民法院提出開展注射執行死刑工作要求後，各地法院對注射執行死刑工作十分重視，2008年前後，逐步推廣注射死刑代替槍決，截至今日，槍決方式並未完全廢除。

網民評論：

「不能留壞人過年這一條理由就夠了。」

「類似於秋後處決。」

「讓受害人家屬過個石頭落地的好年。」

「給新年增加一點歡樂的氣氛。」

「一般是秋後問斬，但是時間過了也不能留着過年。」

