內地死刑三針搞掂？博主揭行刑前需為犯人消毒　網民：便宜他們了

重慶姐弟墮亡案被告張波、葉誠塵，及北京大學弒母高材生吳謝宇，均於周三（1月31日）被執行死刑，引發廣泛關注。有博主介紹指，內地現時執行死刑幾乎都採用「三針注射法」。



博主介紹指，內地現時執行死刑幾乎都採用「三針注射法」。（微博）

博主莊時利和在微博發文指，執行死刑幾乎都採用「三針注射法」。第一針為麻醉劑，「這一針打完就毫無感覺了」；第二針是高濃度肌鬆藥，「實際上這一針就致死了，用量直接抑制呼吸肌」；第三針是高濃度氯化鉀，「導致心臟驟停」。

莊時利和介紹，上述三針是同一通道，由機器控制，有自動的時間間隔。「唯一需要人工操作的是紮止血帶、消毒和靜脈紮針，然後按執行按鈕。」

莊時利和續指，「朋友的家人是法警，說是三名法警同時按各自的按鈕，誰都不知道自己按的是那一針。這個是為了減少對執行人員的心理影響。」

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至於死刑前為何對罪犯進行消毒，莊時利和稱，所有醫學目的的靜脈注射都要消毒，這是標準的操作程序，消毒亦能降低醫護人員感染風險。最為重要的是，法律剝奪的是死刑犯的生命權，並沒有剝奪其身體權、健康權和人格尊嚴。

莊時利和表示，「最後一點非常重要，也是為什麽現在器官移植供體的唯一來源是公民自願捐獻，而不來自於死刑犯。即便在他們被執行死刑後，他們的器官仍然受到法律保護。」

莊時利和的科普引發網民關注：

「新加坡至今還保留絞刑，建議我國考慮一下。」

「簡直就是安樂死，便宜他們了。」

「這種十惡不赦應該注射自來水到死亡為止。」

「他們怎麽做惡的，就讓他們如何被執行死刑。」

「第一針可以免了，第二針神志清醒但動不了，讓他們感受一下窒息，一點一點憋死，第三針也免了，以防死太快！」

