90億春運人次遇15年來最強雨雪天氣　全國關閉公路收費站1665個

1月31日起，內地遇上2009年以來冬季最強雨雪冰凍天氣。到昨日（2月3日），內地中東部大範圍雨雪天氣進入最強時段，90億人次的春運大流量遇上15年來最複雜的春運天氣。



受昨日（3日）晚上冰凍雨雪天氣影響，截至今日（4日）8時，內地16個省區市共封閉路段210個，涉及91條高速公路，共關閉收費站1665個 。此外全國多地高鐵列車停運，中國鐵路武漢局集團更呼籲旅客不要貿然前往火車站。



受冰凍雨雪天氣影響，截至今日（4日）8時，內地16個省區市共封閉路段210個，涉及91條高速公路，共關閉收費站1665個 。（央視）

央視報道指，截至今日（4日）早上8時，山西、內蒙古、江蘇、安徽、河南、湖北、湖南、重慶、四川、貴州、西藏、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆等16個省區市共封閉路段210個，涉及91條高速公路、7條普通國道、20條普通省道，累計里程13831公里，關閉收費站1665個，涉及158條高速公路 。

目前關閉超過48小時的收費站共3個，均在青海，封閉管控超過48小時的路段8個，均為普通國省道，涉及陝西、青海兩省。今日（4日）早上8時，全國高速公路網平均行駛速度低於5km/h的路段累計615公里。

武漢鐵路：不要貿然前往火車站

中國鐵路武漢局集團有限公司4日發公告稱，冰凍雨雪致多趟列車停運，各大車站已調集3千餘名除冰掃雪人員，晝夜清掃4千多組道岔積雪，但是低溫冰凍天氣下積雪掃除後迅速結冰，經反覆清理，道岔結冰現象仍然嚴重。

武漢鐵路又提醒旅客，不要貿然前往火車站購票、候車，避免造成車站擁堵。

上海虹橋站的擁擠情況。（微博）

廣鐵集團多地列車停運

據《南方財經全媒體》，2月3日廣鐵集團迎來節前客流最高峰，預計發送旅客219.2萬人次，同比增長37.2%。這也正意味著，節前客流最高峰正好「撞上」中東部大範圍雨雪冰凍天氣。

2月2日起至今，鐵路部門已停運多趟列車，其中包括從2月2日至3日凌晨，鐵路部門停運廣州、深圳往鄭州、青島、駐馬店、南陽、信陽、襄陽、十堰、宜昌等方向高鐵列車13對。

而從2月3日至4日凌晨，廣鐵集團繼續停運廣州、深圳往返鄭州、駐馬店、南陽、信陽、襄陽、十堰、宜昌等方向高鐵列車12對。

此外，2月4日至5日，國鐵廣州局停運列車20列，主要涉及湖南地區常益長、張吉懷高鐵等線路列車。

南方大範圍雨雪天氣持續到除夕之前

根據中國天氣網，2月3日白天，河南、安徽、江蘇、湖北、湖南等地部分地區出現雨雪天氣，湖北、湖南等地出現凍雨。3日夜間至5日中東部地區大範圍雨雪冰凍天氣持續。

2月5日以後北方地區降雪會大幅收縮，到6日基本結束，但由於南方暖濕氣流較為活躍，南方地區大範圍雨雪天氣將持續到除夕之前。