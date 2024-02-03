春運不塞車！　超狂爸爸駕飛機載女兒回家過年：比開車快

春節將至，大陸各地湧現返鄉潮。



安徽一名王先生完全不用怕塞車，因為他竟然是自己開小飛機，載女兒飛回老家過年。

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據《極目新聞》報導，住在安徽六安市的王先生，1月30日開小飛機載7歲女兒回老家過年。影片在網路上曝光，羨煞大批網友。

原來他是飛行教練，平常開的是小型固定翼飛機，今年載女兒回安徽利辛縣老家過年。飛機是兩人座，行李則放在機艙後方。

他說其實往年都會開飛機返鄉，從六安市飛回老家，飛行時間只需50分鐘，若開車得開3小時，真的非常節省時間。

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王先生表示，老家附近就有一個飛行基地，可以在那裡降落。往年老家鄉親都覺得很新奇，但久而久之也習慣了。

但也不是想飛就飛，他解釋，駕駛小型飛機需要提前報備：「飛行前要向民航局等主管部門報備起飛時間等，確認航線沒有衝突，基本就可以起飛。因為六安到利辛是一條固定的航線，所以提前幾個小時報備就行。」

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而從女兒幼兒園開始，王先生就帶常著她一起飛行，小女孩在飛機上自在到還睡著了。他表示「在法律法規上有規定17歲以上才能考取飛行執照，但飛行體驗是不限制年齡的，所以小朋友是可以乘坐小型飛機的，只要她的身體情況允許就行」。

消息一出，網友紛紛表示「飛機開回去就不會堵車了」、「太狂了！」、「我小時候的夢想，看著別人實現了」。

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