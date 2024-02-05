四川女發片稱被丈夫淋白酒點火嚴重燒傷　當地婦聯：雙方都有問題

內媒《上游新聞》報道，近日四川涼山州一名女子在抖音多次發布影片稱，自己遭遇丈夫多次家暴，還被丈夫用白酒點火焚燒，導致身體大面積燒傷。當地婦聯回應稱，夫妻雙方均存在一定問題，又指公安部門就此事進行了調查取證，但取證困難。



報道指，涉事女子發布了多條聲稱被燒傷的影片。她在影片裏表示，自己來自四川涼山越西縣，被丈夫燒傷。她於2023年8月14日受傷，受傷前丈夫毆打她，打了很久，之後又把她拉回去燒傷。「先把我身份證拿出來燒了，之後用白酒倒在我身上，燒我……」她還表示，夫妻結婚14年，她為丈夫孕育了兩個孩子，「我不知道我犯了甚麼錯，會讓這個男人這麼想把我燒死……」

越西縣婦聯5日回應稱，此前他們已介入此事，一直在跟進，並聯合多個部門進行了調查。經了解，夫妻雙方均存在一定問題。此前，女子曾向婦聯提出訴求想離婚，縣婦聯曾聯合多部門對其進行幫助。但後續司法部門找到該女子，她又改變了主意。

至於女子提到被丈夫潑白酒點燃打火機致全身大面積燒傷一事，越西縣婦聯也回應稱，此事公安部門進行了調查取證。但據了解，取證困難，當時僅雙方在家，且都喝了酒。經向其丈夫了解，其丈夫稱，妻子也有問題。

涼山州婦聯也回應稱，目前正介入核實處理此事，警方等相關部門也在了解中。當地鎮政府則表示，正對此事進行核實，會在第一時間進行反饋。