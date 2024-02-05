15年來最強雨雪　多地菜市場頂棚垮塌：湖南1死13傷、湖北1死1傷

近期，內地迎來2009年最強雨雪冰凍天氣，湖南、湖北等地受暴雪影響事故多發。

據央視新聞報道，今日（5日）上午10時5分許，湖南益陽市南縣人民路集貿大市場垮塌，垮塌面積約1000㎡，有人員被困。



據央視2月5日下午17時最新消息，湖南益陽市南縣人民路集貿市場頂棚因積雪發生局部垮塌，有人員被困。截至13時，搜救工作已全部結束，被困14人已全部救出。此次事故共造成14人不同程度受傷，其中1人經搶救無效死亡，其餘傷者正在醫院救治，暫無生命危險。



從央視「青蜂俠」影片可見，該菜市場頂棚由鐵架及鐵皮建造。棚上還有積雪，棚下被壓著的有蔬菜攤。據該菜市場負責人稱，垮塌事故已致1人遇難，7、8人受傷送醫；上午搜救出的6人，生命體征平穩，事故現場還在清理中。

有周邊商戶透露，該菜市場為農貿集中大市場，垮塌發生後，有些被困商戶通過自救脫困，附近的商戶們發現後也趕來幫忙。該商戶表示，當地最近幾日下了很大的雪，積雪厚度達到一二十釐米，而這種程度的大雪，他只在2008年時見過。

另一家商戶表示，在垮塌的農貿大棚中擺攤的商戶大多來自周邊農村，當日賣完菜就會返回，近日因大大雪所以來擺攤的商戶較少。據其透露，「遇難者以前也是這裏的商戶，後來搬走了，她今天應該是過來幫別人看攤子。」

事發後，湖南省應急管理局發布通告要求，對簡易棚屋、農業大棚、集貿市場、加油站、生產工棚、體育場館、停車場等進行全覆蓋式巡查排查，對所有有積雪的大跨度框架結構建築物一律停止使用，加強大跨度框架結構建築物安全防範。

湖北潛江市一菜市場頂棚垮塌 致1死1傷

除湖南外，由於降雪天氣，湖北潛江市一菜市場頂棚因大雪垮塌，疑似有人員傷亡。潛江市緊急管理局工作人員證實，事故造成一死一傷。

據網民發布影片顯示，菜市場的頂棚大片垮塌，並伴隨大量積雪落下。事發於當日7時左右，有四分之一的頂棚垮塌。當地商戶稱，地面積雪約有10釐米。

另外，有網民爆料，湖北荊州長江大學的食堂因積雪垮塌。影片中，現場積雪深厚，食堂正門向後傾斜，房頂出現塌陷。荊州市緊急管理局工作人員確認，長江大學西校區三食堂確實發生了垮塌，所幸無人員傷亡。

近日，內地迎來2009年以來冬季最強雨雪冰凍天氣，南方暴雪、冰雹、凍雨、冰粒齊上陣，湖北、湖南多市交通停擺。中東部大範圍雨雪冰凍天氣過程持續處於鼎盛時段，河南多地仍有降雪。中央氣像台2月5日6時繼續發布冰凍黃色預警、暴雪藍色預警。