武漢大學人民醫院醫生遭前妻舉報嫖娼及收回扣　撤銷副主任職務

去年12月，一名黃姓女子在社交平台發影片，實名舉報前夫武漢大學人民醫院胰腺外科副主任醫生、武漢大學教授湯志剛，指他常年嫖娼並包養情人、通宵達旦賭博、不顧次日病人手術引發醫療事故，收受藥商醫療回扣等，引發關注。武漢大學人民醫院今日（5日）就事件發出通告，指涉事醫生已被撤職。



武漢大學人民醫院稱，根據上級紀檢監察機構調查結果，鑒於湯志剛違反廉潔紀律、違反生活紀律，嚴重損害黨員幹部形象，決定給予湯志剛黨內嚴重警告（影響期二年）處分；撤銷湯志剛胰腺外科副主任職務，解除與其人事代理關係；按程序報請撤銷湯志剛相關專業技術職務及研究生導師資格。

據內媒《紅星新聞》等早前報道，湯志剛的前妻黃姓女子去年12月在社交平台發影片實名舉報湯志剛，聲稱他「常年嫖娼並包養情人、通宵達旦賭博、不顧次日病人手術引發醫療事故，收受藥商醫療回扣......收取病人紅包......」。

報道指，湯志剛與黃女已於2023年6月訴訟離婚，法院認定湯志剛確在婚內與他人存在不正當男女關係。

湯志剛的前妻黃姓女子聲稱他「常年嫖娼並包養情人、通宵達旦賭博、不顧次日病人手術引發醫療事故，收受藥商醫療回扣......收取病人紅包......」。（《紅星新聞》）

法院判決材料顯示，黃女與湯志剛均主張對方毆打過己方的事實，與雙方提交的傷情照片、病例及陳述曾發生激烈矛盾衝突的事實能夠相互印證，一審法院予以採信；但結合黃女提交的雙方對話錄音等證據可以推斷，湯志剛對黃女實施毆打的暴力程度更大，且有通過實施家庭暴力達到離婚目的的主觀惡意，故應當認定湯志剛的毆打行為構成了實施家庭暴力。

另外，法院判決認為，在黃女、湯志剛婚姻關係存續期間，湯志剛長期向特定異性給付包括特殊含義金額在內的大額款項，赤裸上身讓該異性拍攝照片，上傳保存與其他異性發生性關係的影片等行為，足以認定湯志剛在婚內與他人存在不正當男女關係，對婚姻不忠誠。

2022年10月，法院判決准許二人離婚，湯志剛向黃女支付損害賠償5萬元人民幣，並分割夫妻共同財產。一審判決後，湯志剛提起上訴。2023年，武漢市中級法院駁回上訴，維持原判。