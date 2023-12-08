2018-2022年內地高校社會捐贈收入TOP10揭榜　清華152億元登頂

11月29日，武漢大學1987級計算機系校友、小米集團創始人雷軍向母校捐贈13億元，刷新了武漢大學建校以來單筆最大捐贈額，也是全國高校收到的最大一筆校友個人現金捐贈。消息一出迅速沖上熱搜，讓不少網友直呼「鈔」能力。



辦好一所大學，社會資金是「源頭活水」，也是綜合實力和社會聲譽的重要體現。從2018年-2022年這五年的捐贈收入統計來看，頭部高校你追我趕，清華大學、浙江大學、北京大學名列全國前三。廣東高校表現同樣亮眼，知名校友慷慨解囊，單筆大額捐贈頻現，中山大學、華南師範大學、暨南大學、華南理工大學等9所高校躋身全國前50名，獲捐超47億元。

內地50所高校地區分布及五年獲捐數額。（羊城晚報）

超22所高校獲捐超5億元

為了規範管理社會捐贈，自1994年起，國內成立了第一家高校教育基金會——清華大學教育基金會。經過近30年的發展，全國已有超過700家高校基金會，究竟哪些高校獲捐金額最多、校友最為慷慨豪氣呢？

羊城晚報記者根據基金會中心網（CFC）披露的數據，統計整理了2018年-2022年中國多家高校教育發展基金會獲得的捐贈收入。從榜單上看，清華大學可謂一騎絕塵，其基金會在2018年-2022年共收到了152.91億元的捐贈總額，也是全國唯一一家突破百億元大關的高校。浙江大學和北京大學分別位列第二名、第三名，捐贈收入分別為49.31億元和47.01億元，但與第一名仍有超100億元的距離。

上海交通大學、北京師範大學則雙雙邁進了20億元俱樂部，5年累計捐贈收入分別為27.58億元和22.91億元。其次是中山大學、武漢大學、廈門大學和復旦大學，獲捐金額均達到10億元以上。余下的還有13所高校5年來捐贈收入在5億元至9億元區間。

2018-2022年中國內地高校捐贈收入TOP10。（羊城晚報）

以榜單前50名為例，這些高校整體分布於全國18個省份地區。其中，北京共有10所高校入圍，獲捐金額超250億元，占全部50所高校捐贈總額的近一半。除了入圍前五的清華、北大和北師大，中國科學院大學、北京理工大學、中國人民大學、北京航空航天大學等知名高校也獲得了較多社會捐贈。

另外，上海6所高校入圍，獲得超57億元捐贈，除了上海交大、復旦以外，同濟大學、華東師範大學、上海財經大學、上海大學位列其中。浙江雖然只有2所高校入圍，但捐贈收入超過了51億元，「吸金」主力多集中在浙江大學，另一所寧波大學的捐贈收入僅為浙大的5%左右。

廣東高校入圍數量則緊跟北京，排名第二，9所高校獲捐超47億元。其中，中山大學躋身榜單前十名，華南師範大學進入前15名，暨南大學、華南理工大學、香港中文大學（深圳）均邁進前30名。

匿名捐贈「神秘人」增多

記者梳理發現，近年來，國內「億元級」甚至「10億元級」高額單筆捐贈不時湧現。

2018年，百度創始人、1987級信息管理系校友李彥宏向北京大學捐贈6.6億元（含部分等值資產），聯合成立「北大百度基金」，用於人工智能和其他相關學科的研究和探索，成為北大120周年校慶收到的最大單筆捐贈。

2022年，河南農業大學校友、牧原股份董事長秦英林向母校捐贈10億元。同年，科沃斯創始人錢東奇宣布向南京大學捐贈4億元，他的另一層身份是該校物理系1981級校友。

2023年同樣火熱。4月，天佑德酒董事長、北大1983級地球與空間科學學院校友李銀會宣布，向北大捐出市值1億元公司股票，計劃在5年內分5次捐贈。10月，華熙生物董事長兼總經理趙燕向山東大學捐贈其所持有的部分股票，占總股本的1%，對應總市值超4億元。

從1997年開始，小米集團創始人雷軍先後向武漢大學捐贈設立獎學金、基金等，總額超1億元。今年11月，他又再次豪捐13億元，用來支持數理化文史哲六大學科基礎研究、支持計算機領域科技創新、支持大學生培養。

11月29日，小米創始人雷軍向母校武漢大學捐款1.3億元。（資料圖片）

據不完全統計，從高校培養出來的企業家校友成為了捐贈主力軍。《2022中國高校基金會大額捐贈觀察報告》顯示，近年國內高校基金會接收的254筆不少於1000萬元大額捐贈當中，八成由企業和企業家捐贈，由上市公司或其負責人出資的情況更是逐年增加。

除了校友實名捐款，匿名捐贈的「神秘人」也在增多。今年1月，武漢大學教育發展基金會收到一筆7800萬元的款項，為生命科學學院老校友匿名捐贈。7月3日，中南大學官網發布消息稱，一校友向母校捐贈6億元，這是中南大學迄今為止接受的最大一筆捐贈。該校相關工作人員表示「捐贈人較為低調，要求匿名捐贈」。

在校友慷慨解囊的同時，「錢用到哪裏了」也備受關註。從多所高校基金會年度工作報告和審計報告可得知，捐贈支出項目以獎助學金發放、校園基礎設施建設居多，部分則用於社會慈善公益和文化建設。另外，部分高校基金會按照校友意願，把「真金白銀」重點瞄準了人才培養、學科建設與前沿科研，比如人工智能、計算機、量子科學、生命科學等熱門方向。

值得一提的是，除了現金捐贈和設備投入，股權捐贈成了新趨勢。不同於傳統的捐錢捐物，股權可以產生股息和紅利增值，受贈方處置比較靈活。

廣東高校「生日禮包」亮點多

據悉，捐贈收入前50名的中國高校中，46所為國家「雙一流」建設高校，包括廣東的中大（2018年-2022年獲捐贈超13億元，下同）、華師（超9億元）、暨大（超5億元）、華工（超3億元）、南科大（超3億元）和華農（超2億元）；其余4所為非「雙一流」，分別是香港中文大學（深圳）、深圳大學、山東科技大學和汕頭大學，當中有3所均位於廣東。

一方面，地處粵港澳大灣區投資創業熱土，廣東GDP連續34年位居全國首位，孕育了眾多優秀企業，各方面人才濟濟、棟梁輩出，他們樂於通過慈善捐贈反哺母校。另一方面，廣東毗鄰港澳，承載了眾多華僑華人和港澳鄉親的牽掛之情，希望通過社會捐贈發力發熱。

去年7月，作為華南理工大學電子與信息學院無線電專業1977級校友、TCL科技創始人李東生在母校組建70周年暨建校105年校慶之際，再次捐贈4000萬元，目前累計捐贈超1.4億元。今年7月，上海概倫電子股份有限公司董事長、1975級物理系校友劉誌宏，1982級物理系校友馬誌堅分別向華工捐贈178萬股、36萬股概倫電子股票，設立教育基金，用於支持微電子學院、集成電路學院的建設發展。

9月，在深圳大學40周年校慶捐贈簽約儀式上，一位年輕小夥成了「紅人」。本科畢業剛一年的張宇峰，以個人名義向母校捐贈5000萬元，被網友評價為「年紀輕輕就實現了財富自由」，只因對剛畢業的大多數同學來說，這無疑是一個天文數字。

暨南大學。（資料圖片）

「有海水的地方，就有暨南人。」暨南大學至今培養了世界五大洲170多個國家和港澳台地區各類人才40余萬人。在今年11月的117周年校慶上，校董、校友累計捐贈超1.4億元：其中，東淩控股集團有限公司董事長賴寧昌、廣東凱信榮集團董事局主席胡智榮分別捐贈2000萬元，香港維港教育集團、暨大港澳子弟學校捐贈1500萬元。

值得一提的是，去年9月，「亞洲飛人」蘇炳添向暨南大學基金會捐贈100萬元支票，用於推動設立「暨南大學983高水平運動員培養基金」，該消息迅速刷屏朋友圈。取名「983」的深意，即蘇炳添在東京奧運會上跑出9.83秒的成績，刷新了亞洲紀錄。總體來講，廣東高校收到的捐贈「大禮包」稱得上是「吸金又吸睛」，不僅大額捐贈頻現，捐贈主體與捐贈用途也日趨多元化。