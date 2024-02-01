復旦大學教師姜文華數十刀割喉殺學院黨委書記　一審判死緩

上海復旦大學2021年6月發生一宗兇殺案，時年39歲的數學學院教師姜文華持刀將49歲數學學院黨委書記王永珍割喉殺死，案件轟動全國。



上海市第二中級法院今日（1日）公開宣判姜文華故意殺人案，以故意殺人罪判處姜文華死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；對姜文華限制減刑。



上海市第二中級法院今日（1日）公開宣判姜文華故意殺人案。（上海市第二中級法院）

上海市第二中級法院指，經審理查明，姜文華在復旦大學數學科學學院擔任聘任制青年研究員期間，因工作不順而遷怒於學院黨委書記王永珍，並事先購買刀具伺機報復。2021年6月7日下午，姜文華攜帶事先準備的尖刀進入王永珍在復旦大學的辦公室，持刀刺切王的頸部及軀幹部等處數十刀，致王當場死亡。

作案後，姜文華明知他人報警而在現場等待，到案後如實供述罪行。經鑒定，姜文華患有復發性抑鬱障礙，在本案中具有限定刑事責任能力。

法院認為，姜文華故意非法剝奪他人生命，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪。姜文華為預謀作案，其作案手段殘忍，後果嚴重，依法應從嚴懲處，綜合其具有限定刑事責任能力及自首等情節，依法作出上述判決。

據早前報道，姜文華2004年本科畢業於復旦大學數學學院，2009年在美國取得統計學博士，並曾在美國從事博士後研究，之後曾在蘇州大學任職，但幾年後不獲續約，轉到復旦任教，簽約6年，因不達標被解聘。