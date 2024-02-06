北京地鐵昌平線事故｜調查報告指應對雪天欠準備　18人被追責問責

去年12月北京地鐵昌平線列車發生追撞事故，北京市應急管理局2月5日晚公布調查報告。經調查認定，這是一宗造成多人受傷的生產安全責任事故。因雪天導致列車制動距離延長、運營單位雪天應對措施落實不到位、行車調度員處置不當、列車司機操作不當，造成事故發生。日前，北京市政府批准地鐵昌平線列車追尾事故調查結案。



事故調查組按規定，將調查中發現的公職人員履職方面存在的問題線索、相關材料移交北京市紀委監委。經過問責調查，對北京市地鐵運營有限公司、北京市交通委員會共18人追責問責。此外，公安機關已對該起事故相關責任人員立案調查，北京市地鐵運營有限公司按規定對相關人員進行處理。



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2023年12月14日18時52分許，北京地鐵昌平線西二旗站至生命科學園站上行區間，兩輛列車發生追尾事故，導致130人骨折，無人員死亡。經北京市公安司法鑒定中心鑒定，3人重傷、70人輕傷。事故造成直接經濟損失約950.8萬元。事故調查組查明，發生追尾事故的列車為032車，被衝撞的列車為024車，事故區段為西二旗站至生命科學園站上行區間。

事故的直接原因為：當日北京地區處於暴雪橙色預警期，正在降雪，北京市地鐵運營有限公司應對準備工作不夠充分，雪天限速、降速等安全措施不夠具體；當值行車調度員在線路堵塞未完全排除的情況下，解除032車扣車，且未告知032車司機前方024車區間臨時停車；032車司機以人工駕駛模式行駛過程中，在系統提示減速後未及時採取制動措施；制動措施採取後受降雪影響，行車軌軌面濕滑，輪軌黏著系數降低，032車制動距離延長，導致與前方區間臨時停車的024車發生追尾事故。