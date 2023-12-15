北京地鐵車廂斷裂　乘客：孕婦被壓到骨折　事前列車｢一停一停的｣

北京地鐵昌平線周四（14日）晚間因車輛故障，致兩節車廂發生分離情況，迫停區間，並導致30餘人受傷，傷患事後陸續送往醫院治療。深夜，北京地鐵公司官方就事件致歉，並表示將承擔相應治療費用。另外，愈來愈多事發時的現場情況曝光，有當事人憶述，事故發生時衣服上沾上了另一個乘客的血，更有孕婦被壓到骨折。



北京地鐵公司官方微博發布消息，對昌平線事故深表歉意，並指地鐵公司將盡全力做好善後工作，在救援疏散過程中已自行離開的乘客，如後續感到身體不適，可隨時聯繫地鐵公司，公司將承擔相應治療恢復費用，「再次向您表示歉意」。

據北京交通周四晚間9時30分左右通報，地鐵昌平線西二旗站-生命科學園站上行區段一列車車廂脫離，迫停區間。事故發生後，應急、消防、衛健、交通等救援力量立即響應，到達現場，迅速開展救援。事後已發現30餘人受傷，無人員死亡，傷員陸續送往醫院治療，現場正在積極處置。事故原因正在調查中。截至晚間10時30分左右，事故現場已疏散完畢，所有傷員已送醫，無人員死亡。

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據了解，西二旗站是13號線和昌平線的換乘站點，當地有許多互聯網公司入駐，故乘客中包含大量剛剛下班，準備回家的上班族。

當時在事故車廂的乘客王梅（化名）向她的朋友發訊息，稱自己衣服上沾上了另一個乘客的血，人抓不穩扶手，為了避免二次塌陷，她不敢動，當時車廂是黑暗的。而附近一位受傷的女性等待救護車，身上蓋了好幾層衣服。另一乘客也在社交媒體上描述了相似的經歷，「故障發生時，一瞬間被平移了四五個座位，車廂瞬間就黑了」。

在事故地鐵車頭的李宇（化名）則憶述，事故發生時，車廂內所有人都順著衝力往前倒，前面的人被後面的人壓著。當時許多乘客都在說「被追尾了！」人群內開始有人發生「哎喲」的聲音，還有人不斷詢問「有人受傷了嗎」，有乘客自發給有需要的人讓座。而李宇更看見一名孕婦被人群壓得腿骨折，起不了身，只能躺在地上等待救援。

直到晚上7時10分許，趕到的救援人員開門疏散乘客，李宇才看到是車廂脫節了。平時，他下班也經常乘坐該線，不過他感覺當日的乘客比往日更多，晚高峰時人擠著人。而感到「不太尋常」的乘客不止李宇一人，一位下午5時半下班的上班族回憶道，當日回家坐昌平線感覺「一停一停的」，和平常不太一樣。

西二旗站是13號線和昌平線的換乘站點，當地有許多互聯網公司入駐，故乘客中包含大量剛剛下班，準備回家的上班族。（Wikimedia Commons）

目前，事故原因仍在調查中。周五（15日），北京地鐵發布出行提示，當日地鐵昌平線維持朱辛莊站至昌平西山口站以及西二旗站至西土城站上下行區段正常運營，市民可通過8號線和13號線換乘進入市區，西二旗至朱辛莊之間由巴士接駁。為確保極端天氣下，地面和高架線路列車運行安全，所有地面和高架線路均採用人工駕駛模式，採取降速運行措施，發車間隔將會適當拉大，沿線巴士將加大運力接駁，乘客可按需選擇巴士出行。