美斯訪日本｜官媒連環發炮：腹股溝拉傷難短期恢復　嚴重需4個月

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）在7日（周四）傍晚於微博發文回應國際邁亞密在香港的表演賽風波，他表示腹股溝有傷，而且傷處發腫並有痛感，不得不遺憾缺陣。但同日晚上，他在日本對神戶勝利船的比賽中，卻在60分鐘後備落場踢足30分鐘，有傳有扭有射。



官媒人民日報社旗下的《健康時報》在微博連發幾個帖文評論美斯風波，稱「腹股溝拉傷很難短期恢復」，又指腹股溝拉傷的恢復時間屆乎2周至4個月或更久。



《健康時報》在微博稱，腹股溝拉傷是在運動過程中腹股溝區過度的外展、扭轉、變向、旋轉運動，使大腿內側的內收肌群或其肌腱的過度伸展或撕裂。比如籃球運動員勒邦占士（LeBron James）等人都有受過腹股溝拉傷的經歷。但腹股溝部損傷短期很難恢復，一般根據受傷等級不同，恢復時間也不同。

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《健康時報》稱，腹股溝拉傷通常被分為三級：

I級腹股溝拉傷：輕度不適，通常不會限制活動；恢復時間2-3周；

II級腹股溝拉傷：中度不適，可限制跑步和跳躍等活動的能力，也可能伴有中度腫脹和淤青；恢復時間2-3個月；

III級腹股溝拉傷：嚴重損傷，可導致走路困難、坐著或休息時疼痛、晚上睡覺。疼痛腹股溝有腫脹和明顯的淤青。恢復時間4個月或更久。

《健康時報》更在微博發起「你覺得腹股溝拉傷恢復需要多久？」的投票，其中的選項包括2-3天、1-2周、2-4周及1個月以上，讓網民投票選擇。

在香港的表演賽，美斯沒有換上過球衣，全場都沒有要落場作賽的跡象。（袁志浩攝）

早前美斯透過他擁有813萬粉絲的微博帳戶發文，全文如下：

「所有中國大陸和香港地區的球迷朋友們，大家好。正如稍早前在新聞發布會上所說，很遺憾因為腹股溝有傷沒能在香港站的友誼賽中出場，我的傷處發腫並有痛感。了解我的朋友會知道我想在每場比賽中都全力以赴，特別是在這樣和隊友們遠道而來的情況下，球迷們都很期待看到我們健康登場。希望有天我們有機會回來，為香港地區的球迷朋友傾力獻上比賽。我也盼著能儘早回來大陸地區和大家分享足球的快樂。」

「給所有人一個擁抱，提前祝大家龍年大吉。」