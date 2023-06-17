18歲仔攬美斯遭行拘及禁入場睇波一年　網民熱議值得：懶得睇國足

近日，球星美斯（Lionel Messi）隨阿根廷國家隊訪華，周四（15日）在北京工人體育場與澳洲上演友誼賽。比賽在進行到66分鐘時，一名內地球迷衝入球場擁抱了美斯，最後被安保人員帶離。周五（16日），北京市公安局朝陽分局表示，已依法對該名球迷行政拘留，同時責令其12個月內不得進入體育場館觀看同類比賽。



事件引起輿論熱議，有網民認為用禁足12個月換來擁抱美斯也是值得的，因他也懶得去看國足；官媒《環球時報》前總編輯胡錫進就表示，這件事反而促進了社會的共情與和諧。



周四，阿根廷以2比0擊敗澳洲，美斯更在開場81秒就進球得分。有網民敘述，比賽進行到66分鐘時，上述幸運的球迷突然從看台跳下來，衝進球場先抱了美斯晃過了3名保安，漏掉了盧施素主動伸出來的手，一路狂奔，並和馬天尼斯擊了一下掌。之後這個球迷被7、8個保安追，但他通過走位繞場又跑回了球門前，並和阿古拿擊掌，最後這個球迷臉上洋溢著幸福的微笑，被5名保安抬了出去。

返回看台後，該球迷被當成英雄一樣，許多球迷都爭相跟他合照。對於會否被追究法律責任，該球迷表示：「沒啥事，我還未滿18歲。」他事後接受內媒採訪時又指：「我覺得整體保安素質就不是特別好，因為很多保安在回頭看比賽，我感覺我一出去就沒人抓得住我！」他也跟記者透露，自己9歲開始喜歡美斯，跳下看台後不僅腳抽筋，還扭傷了腳。

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周五，朝陽公安分局微信公眾號「平安北京朝陽」發布《這位「10號」，「紅牌」警告》一文指出，這位球迷的舉動導致比賽一度中斷。比賽有比賽的規則，違反規則會受到裁判員的判罰，甚至得到紅黃牌的警告。球迷觀賽同樣有觀賽的規矩，行為越界必然要受到法律的處理。

朝陽公安分局表示，對於衝入球場的邸某某（男，18歲），已依法對其行政拘留，同時責令其12個月內不得進入體育場館觀看同類比賽。而興奮過後的邸某某亦對自己的行為表達了歉意，表示接受公安機關處罰。他又希望廣大球迷引以為戒，遵規守紀，共同維護好賽場內外秩序。

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事件引起輿論熱議，有網民表示「該罰」，但也有聲音「小題大做」，亦有「中立」網民戲言：「該高興高興，該罰還得罰，支持！」另有理性留言指：「拋開情感，闖進比賽的球場，就算再國外，也是刑事犯罪，會被重罰和判刑，我們只是簡單的拘留，不留案底，真話，算是多方面考慮到了球迷和網友的感受了，這事不處罰，法律上交代不過去，要是罰重了，會引起大多數人不滿，所以用了這麼一個取中的辦法。」

其他網民點睇：

太壓抑的社會

不支持這種行為，但是這小孩值了，能吹一輩子，我很是羨慕

其實不用罰他十二個月不進場館，要是我抱過了梅西（美斯），屬實國足讓看都懶得去了

還是不團結，團結起來幾千人一起衝，誰敢罰？它們不怕別的，就怕我們團結

你猜如果是個女孩衝進球場擁抱梅西，輿論會是什麼樣子 ​



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（香港01記者攝）

另一方面，胡錫進亦有就事件發文。他表示，雖然央視的現場直播切掉了男孩闖入球場擁抱梅西並在場內奔跑的鏡頭，但那些鏡頭在社交媒體上形成海嘯級的傳播，而且這一次官方機構沒有刪那些鏡頭，也沒有阻止報導和評論，他認為這樣處理是開明的。

胡表示，社會需要共情點，需要有相互理解和不擴大分歧的默契。很多人就是欣賞那個男孩釋放真性情的勇氣，他本人也很欣賞，但這不意味著大家就真的支持破壞規則。應當體會好這兩種價值的微妙重合。官方一邊通過處罰男孩發出「不得模仿」、「規則為上」的信號，一邊不與公眾的狂歡頂著來，不對此事「上綱上線」，這是對公眾情緒的友好態度，是尊重，「我真的覺得，這件事反而促進了社會的共情與和諧」。

胡進一步稱，規則確實需要，但是不需要「裝」，不需要刻板，端著，更不能搞得大家都很緊張，追求「萬無一失」，生怕「一失萬無」，那樣的話市場經濟還怎麼搞？社會需要一種法律秩序下的寬鬆感，不是很大的事時錯就錯了，改正就好，至少在一些場合和時候不把什麼事都搞得很嚴肅很沉重。男孩在球場上的犯忌奔跑展現了率真和簡單，它會帶來一種擺不到桌面上的調節。但他最後強調，該男孩無論如何做得就是不對，「處罰他應該」。