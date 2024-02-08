美斯風波｜環時：港冀打造盛事經濟　不排除外部勢力要讓香港難堪

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）訪港缺陣的風波持續，內地官媒《環球時報》7日晚上發表社評稱，香港不是第一次組織大型國際足球友誼賽事，但像美斯和邁阿密國際隊這樣的情況，可以說極其罕見。美斯和邁阿密國際隊的解釋無法服眾，外界對背後真實的原因有許多猜測，有一種說法是，其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要借此讓香港難堪。從事態的發展來看，不能排除這種猜測的可能性。



在2月4日的香港表演賽，美斯全場都沒有換上球衣，只穿運動裝坐在後備席。（袁志浩攝）

題為《梅西在踢一場事關誠信的比賽》的社評稱，美斯整場坐在替補席，既沒有與現場觀眾互動，也未應要求在場內親自向球迷說明原因。考慮到這種巨大的落差，特區政府與球迷的失望是完全合乎情理的。此事的影響已經遠遠超出了體育的範疇。

社評稱，香港現場的觀眾總體展現出了極高的素質和克制的行為，是值得挑大拇指的。但好脾氣不代表好欺負。

社評又稱，據主辦單位Tatler、美斯本人等解釋，不在香港出場的原因主要是美斯「有傷在身」。問題在於主辦方此前一直聲稱美斯會登場，這讓球迷感到受了欺騙。美斯沒有在現場採取任何安撫失望球迷的行為，事後的聲明中也沒有提道歉，還表示希望「有機會回來」，這更讓原本就感覺受騙的球迷覺得沒有受到尊重。至於美斯在日本賽場上的「生龍活虎」，又讓外界的質疑進一步加強了。

在香港的表演賽，美斯沒有換上過球衣，全場都沒有要落場作賽的跡象。（袁志浩攝）

希望赴內地參加友誼賽前交待

社評稱，美斯和邁阿密國際隊不能就這樣拍拍屁股走了，把球迷和輿論晾在一邊。對美斯來說，他不但是一名球員，更是公眾人物，球迷不但在欣賞他的球技，也在審視他的人品，基本的職業精神和契約精神對他來講是底線，在這之上還有社會責任等更高的要求。如果在起碼的誠信上出現了瑕疵和裂痕，那圍繞他的關注度將引起巨大反噬。美斯所在的阿根廷國家足球隊預定今年3月還要來中國參加友誼賽，希望他在此之前給外界一個合理交待。

社評最後稱，有的西方媒體不失時機地拿這件事來抹黑香港，說影響了香港的國際形象和聲譽，這簡直是胡說八道。香港政府和市民抱著極大誠意和克制處理了這宗風波，在整個過程中展現出了高度的文明和開放。場子搭好了，來的客人表現不好，對於東道主來說頂多有點掃興。要丟人那也只能是丟美斯、邁阿密國際隊及Tatler的人。一場正常的友誼賽該拿出甚麼態度和表現，所有人心裡都有一桿秤。沒有永遠不過氣的球星，只有永遠不過氣的對足球的熱愛，誰要背離這項運動的初心，不管出於甚麼動機，都不會有好結果。