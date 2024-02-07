美斯風波｜胡錫進長文痛批：私德有嚴重瑕疵　人設有裝出來的部分

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）訪港缺陣的風波持續，內地官媒《環球時報》前總編胡錫進7日（周三）在微博發長文痛批美斯，指事件「暴露了這個球王私德上的嚴重瑕疵」，「這個人的綜合素質可能挺一般的」，又指美斯「有點飄，以為自己真的是綠茵和球場之『王』，他高估了自己可以自我放縱的空間」。



在2月4日的香港表演賽，美斯全場都沒有換上球衣，只穿運動裝坐在後備席。（袁志浩攝）

胡錫進的文章稱，「他（美斯）在香港的表現都是不能讓人接受的。他自己已經說了，他沒有受傷，但是感覺身體不好，所以沒有上場。但是不上場，他可以與球迷們交流啊，可以在中場休息的時候在球場上跑兩圈向看台致意啊，還可以給一些球迷簽字，以彌補自己無法上場給球迷們造成的失望」。

胡錫進批評，美斯很清楚爆滿體育場的球迷們是衝著他來的，他卻像木頭一樣坐在替補位置上，連球鞋都沒換，幾乎沒留下任何與球迷交流的表情和動作。那他來香港幹甚麼？只為了騙幾萬名球迷花高價買門票，坐滿球場看台的每一個座位？要知道其中有不少球迷是從內地專程乘飛機來看他的，就為了看他這副冷冰冰的樣子？

在香港的表演賽，美斯沒有換上過球衣，全場都沒有要落場作賽的跡象。（袁志浩攝）

胡錫進稱，他不覺得有必要把這件事往政治上引申，那有點太抬舉美斯。這件事就是暴露了這個球王私德上的嚴重瑕疵，讓人懷疑他以往的人設有一些裝出來的部分，一旦稍有點「情況」，就要露餡。

胡錫進指，有人懷疑是合同上沒有談好，導致了美斯自始至終的一副哭喪臉。但即使合同有問題，面對那麼多現場球迷，美斯也應該克制情緒，因為那些觀眾大部分都是他的鐵粉，他們是無辜的，他們要一次與偶像現場共振的歡樂。美斯縱有一千個不舒服不開心的理由，他也有義務和責任把這份快樂送給那幾萬名球迷，而且這一切也是他的舉手之勞。他沒有任何理由不那樣做。

「這個人的綜合素質可能挺一般的」

胡錫進更說，這件事透露一個無情的信息：美斯這個人的綜合素質可能挺一般的，他主要是會踢球，靠著雙腳成為了新一代的球王。但是他的道德提升很勉強，一直處於以德配位的緊平衡狀態，而且不時出現虧欠。美斯顯然不太懂得，或者不真心認可球迷們其實是他的衣食父母，他有點飄，以為自己真的是綠茵和球場之「王」，他高估了自己可以自我放縱的空間。