01FactCheck｜中國足協官網刪美斯所有新聞？事實與傳言大有出入

美斯（Lionel Messi，內地譯為梅西）訪港缺陣的風波在內地和香港持續，內地體育博主兼記者徐澤鑫今日（8日）在個人微博表示，指中國足協已經刪除了官網關於美斯的所有新聞，多個香港媒體都有引用該消息。唯《香港01》記者在同日下午查證發現，多條關於美斯的新聞仍可在中國足協官網上瀏覽到，與該說法大有出入。



內地體育博主兼記者徐澤鑫的微博帖文寫道，：「據了解，@中國足協已經暫停與阿根廷足協的相關合作，包括阿根廷國家隊。與此同時，中國足協已經刪除了官網關於里奧·梅西的所有新聞，此前足協官網是有幾條『球王』的新聞。」

帖文又稱，「現在的足協官網，你能搜到的梅西還是2021關於南京城市外援梅西的處罰通知，僅此一條。反而C羅（C朗拿度）的新聞仍然可以搜到。」帖文又附上中國足協官網的搜尋截圖，可見搜尋「梅西」只顯示一個結果，該結果的「梅西」卻只是同名球員，而非近日的新聞主角。

截至8日下午5時，仍可在中國足協官網上瀏覽到大量有關美斯的新聞（點圖放大）：

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然而《香港01》記者在同日下午5時左右透過谷歌（Google）等搜尋網站發現，大量有關美斯的新聞仍可在中國足協官網上瀏覽到。例如在2022年11月即有一篇題為「日籍教練：空談小梅西、C羅，不如腳踏實地」的文章，「梅西」（美斯在內地的譯名）的名字赫然可見。

遠至2010年8月，也有一篇題為「足協詳解球員留學計劃 三年之後或培養中國梅西」的新聞，講述中國足協輸送有潛質的內地足球少年前往西班牙接受培訓。

至於近至去年9月、7月等，中國足協官網都有文章討論美斯的體能、技術等，當中也包含美斯的照片、影片等資料。