美斯風波｜網紅怒剪親筆簽名球衣泄憤：剪掉對中國球迷的不尊重

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）訪港缺陣的風波在內地和香港持續，網絡流傳內地有民眾透過剪球衣、燒球衣等舉動宣泄不滿。其中一名抖音博主發影片，將美斯親筆簽名球衣從裱好的畫框裏取出，對著鏡頭親手用剪刀將衣服剪爛泄憤，隨後更用手撕爛球衣，將球衣丟在地上用腳踢。



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在抖音擁有8.7萬粉絲的博主「顏韻Ycy」5日（周一）發影片稱自己是美斯的粉絲，但是看到美斯在香港的舉動後非常氣憤，聲言如果美斯在日本表演賽登場，將會處理掉美斯的簽名球衣。

該名博主6日（周二）稱，在日本的賽前訓練中看到美斯上場，還進了一球，於是決定將美斯的親筆簽名球衣剪爛。

在影片中，該名博主將簽名球衣從裱好的畫框裏取出，對著鏡頭展示了一下後，用剪刀將球衣剪爛。

該名博主說：「第一剪，剪去他在巴塞隆拿的21年；第二剪，剪掉我喜歡他的17年；最後一剪，剪掉對中國球迷的不尊重。」

該博主隨後更將剪爛的球衣丟在地上，並踢了一腳。他表示自己說到做到，任何不尊重球迷和粉絲的行為，無論是藝人還是球星，他都會抵制，「在尊重面前，喜歡一文不值」。

除此之外，微博還流傳多張照片顯示，有內地民眾透過燒球衣等舉動宣泄不滿。