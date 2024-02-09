央視春晚首設新疆喀什分會場　今年春晚四大分會場亮點一文睇清

一年一度央視春晚今晚直播，央視上月宣布將在新疆喀什設春晚分會場，是春晚舉辦41年來首次在新疆南疆地區設分會場，受到格外關注。



今晚央視總台《2024年春節聯歡晚會》即將開始。日前，央視總台春晚完成第五次彩排，各類型節目銜接流暢，主會場與瀋陽、西安、長沙、喀什等四地分會場自然貫通。本文一一介紹四大分會場宣傳亮點。

遼寧瀋陽

據央視新聞報道，今年，遼寧瀋陽分會場選擇了位於鐵西區的中國工業博物館，東北曲藝將與當代風尚的創意碰撞，讓大家在冰天雪地感受火一般的熱情。報道稱，中國工業博物館內，無聲的展品背後，湧動著瀋陽這座工業城市的血脈，濃縮了中國工業發展歷史。

前不久，總台春晚預熱活動——總台文創龍年大集就在瀋陽故宮熱鬧開啟，宣告只要完成三個「打卡任務」就可以兌換文創產品。

湖南長沙

湘江與瀏陽河的匯合之地，有一處以「開放姿態」迎接四方來客的「城市客廳」，它就是長沙濱江文化園，這裡也是長沙分會場所在地。在這裡，用青春之歌讚頌「不夜星城」朝氣蓬勃、敢為人先的昂揚風貌。

報道介紹，長沙濱江文化園園區內分佈「三館一廳」（長沙博物館、長沙市規劃展示館、長沙圖書館、長沙音樂廳），是長沙地標性建築群。不管是去長沙圖書館自習，還是去長沙博物館看一場展覽，又或者去長沙音樂廳聽一場音樂會，哪怕只是在江邊看遊船往來，「你都能在這裡找到屬於自己的快樂」。

陝西西安

西安古稱長安，作為十三朝古都，它歷史悠久，濃縮了中華文明鼎盛時期的精華。西安分會場的國潮表演將陝派說唱、創意水袖、鼓樂交響等多種藝術形式相融合，大唐不夜城再現燈火滿長安的恢弘景象。

報道特別提及，總台春晚預熱活動——總台文創龍年大集日前來到了大唐不夜城，展示了超過30種文創作品。喜慶可愛的龍帽，設計精美、寓意昂首奮進的春碗，都受到了大家的喜歡。

新疆喀什

除了上述三地，今年春晚分會場最引人矚目的莫過新疆喀什分會場。央視上月宣佈將在新疆喀什設春晚分會場引起討論，因這是春晚舉辦41年來首次在新疆南疆地區設分會場。

喀什位於南疆地區，以前春晚也曾在烏魯木齊設分會場，但在南疆地區設分會場則是首次。有分析認為，其顯示當地的治安環境已有大幅改善，也是反擊西方對北京在新疆的所謂「種族滅絕」指控。

央視在之前曾別報道喀什分會場的準備情況，稱「喀什當地的維吾爾人為此感到自豪」、「喀什發展越來越好，人們自由自在、幸福感很強」。舞蹈演員如克艷木．艾買爾稱，「要為全國人民呈現有新疆特色的盛宴，把新疆人民的美好生活舞出來、唱出來，並讓全國人民一同感受中華文化的博大精深」。