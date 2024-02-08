C朗向中國網友拜年　被指與美斯對比鮮明「一夜間歷史地位猛漲」

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）香港行缺陣風波愈鬧愈大之際，周四（8日），葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）率領艾納斯全隊向中國網友拜年，並用中文說「你好」，引起輿論熱議，網民紛紛以C朗與美斯二人對待中國球迷的態度作比較，有媒體人更直言C朗「一夜之間在中國歷史地位猛漲」。



拜年影片以C朗打頭陣，他在影片說出「你好中國，準備好了嗎」，其中「你好」二字以中文說出。隨後，影片剪入了各種球迷歡呼，以及具有農曆新年元素的畫面，期間多名艾納斯的隊員亮相，向網民說出賀年的話，包括克羅地亞球星、前國際米蘭球員波索域（Marcelo Brozović）等，他在片中祝大家夢想成真。

+ 2

影片一出隨即引起熱議，除了是因為C朗本身的人氣，也是因為與美斯風波的對比。有網民認為，美斯在國內的口碑與形象急轉直下，C朗和美斯同為球星，亦曾同樣缺席在中國的比賽，但卻有着不同的處理方式，「天壤之別，高下立見」，亦有人歡迎C朗再訪問中國。

還有球迷趁機向網民科普，稱C朗每年都會發新年祝福，且還會單獨發，並不是因為今次美斯的事件才這樣，「會單獨給我國發新年祝福的球星，一隻手都數的過來，他是其中對中國球迷的情感反饋做的最好的足球球星，我敢說沒有之一」。他還憶述，C朗一共8次到中國踢球，每次都非常熱情的和球迷們互動，不是什麽靠同行襯托，「我記得有一次他來中國踢球在大巴車上，做鬼臉逗球迷們開心，大巴要開了，他坐到大巴後窗跟笑著看著球迷互動」。

另外，《體壇周報》記者王瑋晨也在微博轉發C朗拜年影片，並評道：「（C朗）一夜之間在中國歷史地位猛漲。」

王瑋晨指C朗一夜之間在中國歷史地位猛漲。（微博）

其他網民點睇：

還是C朗好

誰是真朋友看得很清楚

從今天開始，我就是C朗粉絲

我關注足球不多，都知道C朗對中國很友好

還有C朗每次幾乎都說「happy Chinese New Year」

我還記得有一年看到天下足球的C朗中國行，有的外國明星來中國總感覺他們很尷尬，不知道是因為語言不通還是本身就不想搭理。但是他就沒有，很熱情在跟粉絲互動打招呼，特別自然

這個輿論在一個月前都是不可想象的，一直以為梅西一直到去世在國內球王和人品高尚的形象是穩了，沒想到塌這麽快，口碑不到一個月就徹底煙消雲散了，不知道以後還會不會再逆轉



香港行比賽當日，美斯全場無換衫，在後備席坐到完場。（袁志浩攝）

美斯日前率領國際邁亞密訪港，聲稱有傷全場在後備席「齋坐」，而這名阿根廷球王轉赴日本後，不單止後備入替，表現同樣活躍。目前事件早已超越體育層面，港府多次發聲，促請美斯﹑國際邁亞密及主辦方交代事件。內地記者徐澤鑫更在微博上發文，透露「今年3月份的阿根廷中國行99%泡湯了」。

而就在上月，C朗原定24日和28日在深圳踢友誼賽，卻在比賽前一刻突然宣布因身體因素而要延期，大批球迷事後在C朗下榻的酒店外，高喊要求出來道歉，期間球迷一度衝破警員防線進入酒店內，表示要主辦單位給個交待。對此，賽事主辦商公布，球迷門票將全額退款，機票、酒店也將進行賠償。

C朗出席艾納斯友賽記者會。（微博）

C朗本人亦表示：「對我來說今天是很難過的一天，我想對中國球迷說對不起，足球世界裏有些東西無法控制，我踢了20多年球，傷病是無法避免的，我對此感到遺憾。中國是我的第二故鄉。」他續稱：「我很難過，我也了解你們的難過，尤其是我的球迷。」他強調：「我們的比賽並沒有取消，我們會回來的。我喜歡這裏，喜歡這些球迷，我希望能在這裏完成比賽。」