美斯香港行爭議難平　「隱身」主辦的Tatler Asia何方來歷？

2月7日晚，邁亞密國際隊與神戶勝利船隊在日本東京進行了一場表演賽，備受關注的美斯替補登場。這也讓2月4日晚與香港明星隊的比賽，成了邁亞密國際隊此行6場表演賽中，美斯缺席的唯一一場比賽。



對於這次香港之行，當地民眾和政府都對球隊以及當家球星美斯的到來，表現出極其熱烈的歡迎。大街小巷隨處可見邁亞密國際粉黑配色的裝飾和球隊大幅的宣傳海報，本地各家報紙更是接連幾日用大量篇幅報道「球王」訪港的盛景。然而，僅在2月4日一天之後，歡樂就消散殆盡，氣氛急轉直下，至今已然變成了一場針對邁亞密國際和美斯的猛烈批判。

究其根源在於邁亞密國際同香港明星聯隊比賽當天，身為當家球星的美斯坐在替補席上，一分鐘都沒有上場，讓為其購票前往現場觀賽的球迷們極為失望，甚至高呼這就是一場赤裸裸的詐騙。

在2月4日的香港表演賽，美斯全場都沒有換上球衣，只穿運動裝坐在後備席。（袁志浩攝）

《大公報》在當日晚上9點發文稱，合約規定美斯出場45分鐘，開場前臨時變卦稱其受傷；香港特區政府也在深夜11點再發聲明，指香港隊和國際邁亞密CF表演賽中美斯未能上陣，又未能儘快詳細交代和解釋，表示極度失望。

一夜之間，那個在北京38度烈日下踢滿與澳洲國家隊友誼賽全場，並帶領阿根廷國家隊向內地球迷致謝的球王形象蕩然無存；取而代之的，是一位耍大牌詐傷、不願上場、毫無職業精神且不願對遠道而來的球迷表現出一丁點尊重的「小丑」。

然而，隨著香港特區政府陸續放出此次邁亞密香港行的細節，不難發現事情的真相並非網民在盡情暢快的情緒發洩中宣稱的那樣簡單——身處事件中心的主辦方Tatler Asia（以下簡稱TA），在整出邁亞密國際訪港的鬧劇中負有完全不可推卸的責任，而這一部分內容由於各種原因，在國內相關媒體報道和網民討論中基本處於缺位狀態。

本文將結合港府的官方聲明和香港主流媒體的報道，盡力厘清邁亞密國際香港行美斯缺陣的台前幕後，以及TA這家名不經傳的時尚媒體公司，是如何在這次全民熱議的焦點事件中安然隱身的。

在香港的表演賽，美斯沒有換上過球衣，全場都沒有要落場作賽的跡象。（袁志浩攝）

不對等的條款

首先，在對本次事件復盤前，需要明確一個概念，即這次邁亞密香港行的活動是一次徹徹底底的商業活動，由主辦方TA出面聯絡並支付相關費用，邀請邁亞密國際做客香港，與香港明星聯隊踢一場友誼賽。

自始至終，這次比賽的舉辦和邀約主體都是邁亞密國際，而美斯只是邁亞密國際現役的一名球員。由於實力有限，堪稱美職聯吊車尾的邁亞密國際，其作為俱樂部的影響力幾乎可以說並不存在，如果不是有美斯、蘇亞雷斯、阿爾巴和布茨克茨這些曾經璀璨一時的球星加盟，這家成立不過幾年的俱樂部完全不會獲得世人如此之多的關注。因此，雖說此次活動名義上是邁亞密國際訪港，實際上買票的觀眾都是衝著明星球員，也就是美斯而來，故而當球星美斯完全沒有上場比賽時，球迷和港府的不滿瞬間達到頂峰。

既然是商業合同，那麼就要在商言商，問題關鍵便是，美斯的不出場是否違背了相關商業合同？

很遺憾，從目前能獲取的資訊來看，很難下這樣的定論。港府文化體育及旅遊局局長楊潤雄在2月5日會見記者時曾經提到，贊助條款裡列明除非有健康或安全狀況，美斯必須出場至少45分鐘。然而，這份條款並非是港府同邁亞密國際簽訂，而是由主辦方TA同港府簽訂。也就是說，主辦方TA向香港特區政府承諾美斯至少會上場踢45分鐘的比賽，並以此換取M品牌的授權和港府1600萬元港幣的補貼。

▼2月4日 美斯出席賽後頒獎禮▼

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那麼，事情的焦點就落在主辦方TA同邁亞密國際具體簽訂的合約，是否有類似的保證美斯必須有45分鐘強制上場條款上。2月5日，在關閉香港辦公室整整一天後，主辦方TA的主席兼行政總裁Michel Lamunière舉辦了一個僅有六分鐘的新聞發布會。

發布會上，Michel Lamunière發表了來自TA的官方聲明，聲明中稱，根據（TA）與邁亞密CF的協議，隊中球星包括美斯、阿爾巴、布斯克茨以及其他比賽前加入的著名球員蘇亞雷斯，除非受傷外，均會上場做賽，TA亦以此為依據，作為Tatler XFEST香港嘉年華做出宣傳。

至此，不難發現，作為主辦方的TA和邁亞密國際簽訂的合同跟和港府簽訂的合同，在保障球員上場這一項上，存在著根本性的不同。

在港府的聲明中，TA是給予了非常肯定的美斯會有45分鐘上場的承諾，而在TA的聲明中，則完全沒有提及任何具體的關於上場時間的強制性條款。在2月7日邁亞密國際發布的官方回應中，僅簡單介紹了美斯相關的傷病情況，也並未提及有任何強制上場條款。兩相印證，外加主辦方TA沒有在事後以違約為由提邁亞密國際支付相應賠償金的要求，更加確定在主辦方和邁亞密國際簽訂的合約中，應該是不包含強制球員上場的具體條款的。

而在類似的商業比賽，保證球員上場時間的強制條款是非常重要的一環，因為在前期溝通的過程中，是否有該條款會直接關係到最終敲定的價格。比如，在去年舉辦的阿根廷國家隊中國行的活動中，就有明確保證美斯會有上場45分鐘的條款，而在實際的商業運作中美斯不僅上場踢了45分鐘，更是超長發揮踢滿全場。

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《大公報》在評論《美斯未能上場的幾點疑惑》中直接挑明瞭這其中的利害關鍵，在主辦單位和國際邁亞密的合約問題上，如果一開始就沒有詳細列明這些條款，那麼主辦單位就涉嫌欺騙政府，扣減贊助只是第一步，下一步還要追究主辦單位的法律責任。

在主辦方TA於2月5日舉辦的發布會最後，Michel Lamunière表示，TA對此次活動令各位失望而深感遺憾，因此決定正式撤回M品牌及港幣1600萬元基金的申請。

「消失」的主辦方

根據香港媒體的報道，楊潤雄在復盤時曾說，開場前，TA確認美斯會在下半場出場。下半場開始後，美斯仍未出場，當局即刻向TA跟進，要求儘快聯絡邁亞密國際，儘快安排美斯上場；之後TA回覆，美斯因傷不會上場，當局再次向主辦方提出美斯必須上場的要求；10分鐘後TA再次確認美斯不會上場，當局於是希望採取補救措施，包括美斯是否可以親自作交代或代表球隊接受獎盃等，最終都無法實現。

可見，在整個賽事的舉辦過程中，港府都是透過主辦方TA來和邁亞密國際及美斯接觸，而港府得到的所有回答也都來自主辦方，而非邁亞密國際和美斯本人，因此關於當時賽場上究竟發生了什麼，主辦方和邁亞密國際溝通的細節又如何，除了當事雙方外，無人知曉，這一點，也在特首李家超2月7日的表態中足見端倪。

李家超指出，雖然主辦單位在與文化體育及旅遊局代表開會後，已主動撤回M品牌及1600萬元基金的申請，但仍有責任詳細交代事情經過，並積極回應購票入場的球迷訴求，「包括跟球隊國際邁亞密之間的溝通內容、承諾細節、整個發展過程，以及之後對於政府提出的一些建議和要求，為何在過程中沒有落實等，我們都希望主辦單位詳細交代，回答社會提出的不同問題。」他還表示，海關及消委會正在積極跟進投訴，研究主辦單位有無履行責任。

那麼，這位神通廣大能把炙手可熱的邁亞密國際請到香港打比賽，卻又無法進行有效溝通讓賽事圓滿進行的主辦方TA，到底是何來歷？

美斯在2月7日傍晚近6時發微博，向中國大陸及香港球迷解釋缺陣風波。此刻美斯身在東京，而這則微博就發自四川。（美斯微博截圖）

根據Tatler Asia Group官方網頁的介紹，這是一個擅長奢侈品行銷和品牌宣傳的時尚媒體，專門為高淨值的奢侈品消費者創造獨家內容和難忘的體驗。日常業務組成包括在數字端生產時尚品牌內容，舉辦頒獎典禮，策劃時尚活動和線下展覽，以及出版印刷業務。

港媒報道稱，該公司在此前從未有過任何大型體育賽事的運營經驗，以往所承辦活動也多為晚宴、雞尾酒會、小組討論、研討會、圓桌會議等。

Tatler Asia是Tatler的亞洲發行版本，卻和Tatler屬於不同發行公司，由博施出版集團（Edipresse）發行。公開資料顯示，博施出版集團是一個典型的家族企業，歸瑞士洛桑的Lamunière家族所有，而Tatler Asia的掌門人Michel Lamunière正是Lamunière家族第三代的二兒子。在正式接手Tatler Asia相關業務之前，曾在雀巢中國的北京公司任職過一段時間，然而翻遍他在領英上的工作履歷，無法查找到任何與體育賽事相關的運營經驗。

港媒在2月6日刊載的社評裡也明確指出了這一點，辦好盛事當然要遵循有為政府和高效市場結合的原則，未來政府要加強統籌協調，尤其要嚴選有公信力、影響力的仲介。並透過法律專家、業界精英審視相關合約條文，避免「美斯缺陣」事件重演，為香港盛事經濟保駕護航。

美斯缺陣事件發生後，主辦方TA一直保持著沉默，僅在2月5日召開了一個只有6分鐘的新聞發布會，此後便再無任何官方回應。在發布會開始前，主辦方TA就宣布不會回答任何媒體提問，而在發布會結束時，面對香港媒體「是否會退票」的追問，Michel Lamunière匆匆離去，並未做任何回應。

這樣一家時尚雜誌出版商是如何聯繫上邁亞密國際並獲得此次賽事主辦權？詳細的過程，我們不得而知，但從公開資料裡找尋到的相關資訊顯示，這很有可能與邁亞密國際的老闆碧咸有著密切的關係。

2023年10月份，Tatler Asia對碧咸的獨家專訪。（Tatler）

早在碧咸舉辦婚禮之時，就授權Tatler雜誌對其進行報道和拍攝，在此後的多年間，碧咸及其妻子維多利亞還有孩子的寫真都曾多次登上Tatler雜誌的封面。另根據《太陽報》在2019年的報道，碧咸的大兒子布魯克林．碧咸在瘋狂迷戀上攝影之後，得到的第一份工作正是由Tatler提供。而作為Tatler雜誌的亞洲分刊，Tatler Asia也多次同碧咸一起出席活動，並對其進行獨家訪問。

碧咸的大兒子媳婦尼古拉．佩爾茨登上《Tatler》雜誌2022年6月刊的封面，標題為「新碧咸太太」。（Tatler）

下蛋的金雞

雖然美斯未能在邁亞密國際同香港明星聯隊的比賽中上場令球迷寒心，但場下主辦方TA卻開足馬力動用一切資源，打著邁亞密國際乃至美斯的旗號，想出一切辦法幫自己「撈金」。

本次邁亞密國際同香港明星聯隊比賽門票的售價在880港幣到4800港幣不等，足足比幾天後在日本進行的比賽門票售價貴出一倍，而進行比賽的香港大球場最多可容納4.6萬名觀眾同時觀賽，以2200港幣的平均票價計算，僅靠售賣比賽門票，主辦方就有1億港幣左右的收入進賬。

大公、文匯全媒體在2月7日發布的報道《消息：Tatler付5000萬港元戲金》中證實，TA與國際邁亞密CF所簽的合約，戲金達650萬美金，折算約港幣5000萬元，佔門票收入約一半。從側面證實，此次比賽的門票收入確實有可能高達1億港幣。

美斯在日本出席記者會。（直播戴圖）

除此之外，早先進行的訓練賽就對公眾開放售票；而同邁亞密國際隊共進晚宴，也是主辦方對外提供的一項增值服務，僅入場就需繳納15萬港幣，如有合影留念等要求，還要再繳納12萬港幣。

主辦方TA不遺餘力地將一場商業比賽成功地宣傳為了一系列的大型體育慶典，並打出Tatler XFEST的旗號，稱這不僅僅是一場足球比賽，更是非凡的慶典，展示了體育和娛樂的精髓，是今年最受矚目的盛事，必將提升香港作為亞洲國際都會的地位。

借此旗號，主辦方TA廣招商業贊助，在其官網頁面列出的贊助商名單中，就有英國保誠保險、富麗敦海洋公園酒店、愛迪達、寶馬、蕭邦手錶和萬事達卡。香港體育協會暨奧會副會長霍啟剛在早先發布的長文中曾透露，主辦方TA所招攬的贊助商遠不止這六家。

主辦方Tatler Asia廣招商業贊助，在其官網頁面列出的贊助商名單。（Tatler Asia）

賽場之外，圍繞邁亞密國際到訪香港而展開活動依次鋪開，僅在TA官方頁面上羅列的就有：周邊商品的售賣，TATLER XCLUB現場表演門票的售賣，蘭桂坊聯名餐飲活動以及入住指定酒店可享特別套餐。

場外瘋狂撈金，場內卻在最終要的比賽承辦上掉了鏈子，霍啟剛在撰文中就稱：當然我不知道這次活動Tatler的利潤及成本，但各種舉動足以讓人感覺「賺到盡」，不為足球、不為球迷，只做行銷，確實不太好，而一切安排也讓球迷觀眾「希望越大，失望越大」。

憑藉美斯這塊金字招牌，邁亞密國際已然成為一隻炙手可熱的下蛋金雞，本次比賽開票僅一小時就全部售罄。加上去年阿根廷中國行爆紅，主辦方賺得盆滿缽滿，讓人無不豔羨並折服於這位球員強大的吸金能力。

但在最為關鍵的賽事舉辦、為到場觀眾提供應有的視覺享受上，主辦方TA並沒能展現出同它強悍的撈金實力對等的辦賽能力，於是一夜過後，風評翻轉，徒留一地雞毛和心力交瘁的球迷。

後續維權

主辦方TA已經宣布撤銷申請1600港幣的港府資助，出身體育界的全國政協委員余國梁直言，事件影響香港作為盛事之都的美譽，不可能一言兩語就打發香港政府和市民，政府於過程中為主辦方提供許多便利，如安排警員維持秩序、M品牌名氣吸引贊助商等等。他還批評主辦方當晚推卸責任，未有即時致歉，翌日的記者會亦只有朗讀聲明，不願意回答記者提問，完全沒有尊重傳媒以至公眾知情權，他本人支持海關及消委會等部門徹查事件，還原事件真相。

目前香港消委會正在收集資料，確認投訴者的訴求，以採取下一步行動。經調查，如果主辦方TA沒有在球票售出過程向消費者說明球員有因傷缺陣的風險，那就有可能構成誤導性遺漏，但要證明其違反《商品說明條例》並不容易。（注：《商品說明條例》中明確禁止關於在營商過程中提供的貨品或該等貨品的供應商的虛假商品說明、虛假、具誤導性或不完整的資料、作虛假標記和錯誤陳述；賦權規定在貨品上標明或貨品附有與貨品有關的資料或說明事項，或規定在宣傳品內包含與貨品有關的資料或說明事項。）

根據可以查閱到的公開報道，早在一周前，邁亞密國際還在沙特參加比賽時，就有美斯受傷的消息傳出。

而主辦方TA則在聲明中承認，自己與邁亞密國際所簽合同中，的確有因傷免賽的條款。

2月7日，美斯率領國際邁亞密球隊與神戶勝利船進行表演賽，並於下半場後備上陣。（視覺中國)

律師陸偉雄向《大公報》表示，若主辦方在比賽前已知悉美斯受傷未能上場，卻未有提前交代、押後比賽或將門票退款，觀眾可以循小額錢債審裁處追討損失。小額錢債申索，金額上限是75000元或以下，今次事件持續有新進展，建議持有門票人士保留門票，若已損失或撕毀門票，只要保留交易紀錄，仍可以作為憑證追討，或等待能否獲得賠償。

從情理上看，儘管主辦方TA在出售門票時沒有向消費者保證美斯等球員必然會到場，同時也沒有積極向消費者解釋美斯等球員可能因傷不能上場參賽，但大部分的宣傳物料均以美斯等球員的形象為主，主辦方單位的宣傳雜誌也不斷重複球隊將由美斯領軍，那麼消費者對於美斯能上場參加比賽則屬於合理期望。主辦方借由這種期望獲得高昂收益卻未能提供與之相對應的商品，此刻理應站出來回應消費者的退票訴求。

消費者委員會截至2月6日，累計接獲477宗投訴，涉及金額合共超過310萬元，最高一宗涉款超過2.4萬元。海關截至昨日接獲138宗相關舉報。

雞毛滿天飛

截至目前，大眾關注的重心主要集中在兩點。

一是此次賽事活動舉辦是否涉嫌預謀操作？

主辦方是否提前知悉美斯的傷勢？美斯的傷勢在比賽當天又如何，是否提交了可以證明傷勢的報告？畢竟，相較於他在日本比賽中的表現，在到港觀賽的球迷眼中，這更像是一種「被受傷」。因此在美斯缺陣的鬧劇中，主辦方和俱樂部分別扮演了什麼角色是非常重要的，目前這些細節內容仍然需要花大量時間釐清，需要主辦方積極回應並予以配合。

二是此次賽事舉辦是否只是單純的商業糾紛？

隨著輿論逐漸發酵，事態升級，而相關的調查結果又遲遲得不到推進，在當今波詭雲譎的國際政治大環境下，難免會被猜疑，甚至被當作某些陰謀論的有力佐證。類似邁亞密國際老闆的父親曾在中央情報局任職（儘管他已經在1997年去世）此類捕風捉影的消息甚囂塵上。大眾有所討論，無可厚非，但也需要指明的是，目前仍然沒有任何實質性的直接證據可以證明這些臆斷，一切都還只是符合情理的猜想。將焦點過分集中在無法被證實、同時也無法被證偽的議題上，反而會模糊事件中真正需要被追責的主辦方的過錯。

現階段，認真調查，全力維權，讓商業的歸商業，可能才是最為重要的。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

