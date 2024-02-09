美斯風波｜陸網紅轟「梅毒」不值　火燒3萬簽名衫遭疑愛國心造假

阿根廷足球明星美斯（Lionel Messi，內地譯名梅西）日前隨球隊邁亞密國際訪港，未料未在表演賽登場，引發香港與內地球迷強烈不滿，不少民眾透過剪球衣、燒海報等舉動宣洩，其中一名內地抖音博主更是直接拍下剪爛美斯「簽名球衣」的過程，事後卻被懷疑造假，對此他再連發兩支未剪接的影片回應，「自己的愛國心假不了」，並稱「以後梅毒（梅西）所有的東西在我這一文不值」。



內地抖音網紅小熊剪破梅西球衣。（翻攝自抖音）

內地抖音博主大熊發布影片，痛罵美斯在香港拒絕上場，卻在日本滿臉笑容踢球，因此拿了粉絲捐贈、價值3萬元人民幣的美斯親簽球衣，直接當場剪碎並燒毀，但剪接過的影片，卻被其他人質疑造假，剪的根本不是同一件球衣。

小熊拿出證書強調衣服是正版的。（翻攝自抖音）

面對輿論質疑，大熊9日再接連上傳兩支一鏡到底的影片回應，強調網民質疑的照片是被其他人修圖改掉，自己絕無造假，影片中能看到衣服被剪破後，背面確實有簽名痕跡，他也強調，自己的愛國心假不了，「其實也沒啥，不過我就想讓大家看看，以後梅毒（梅西）所有的東西在我這一文不值。」

儘管許多網民大讚他剪破球衣的行為，但仍舊有人質疑，為何影片從頭到尾都不拍攝有簽名的那一面，但因為衣服已經燒掉，所以無從查證。