珍惜生命｜上海天理私募股權創始人曹欣過年前輕生亡　終年僅34歲

內地網傳上海天理私募股權創始人曹欣（後更名為曹邦訊）跳樓去世，其後內媒《財新》的報道證實，曹欣因「心理健康」因素於1月31日突然離世，終年34歲。



據內地自媒體《深藍財經》稱，此前，一張對話紀錄在社交媒體上小範圍流傳，截圖稱，上海一私募量化基金管理人跳樓去世。不少人因此懷疑，去世的就是天理（上海）資產管理有限公司創始人曹欣，疑似與近期市場的震動有關。

《財新》報道指，近日，天理（上海）資產管理有限公司創始人曹欣離世的消息在投資圈引發關注。據確認，曹欣於1月31日因個人心理健康原因離世。

報道又引述知情人士表示，「天理並非量化私募公司，網傳的加槓桿投資也不是公司的任何業務。天理是做一級市場股權創投的，2016年成立，目前公司產品都是存續期內，沒有新增任何二級市場投資」。

公開資料顯示，曹欣生於1990年，後更名為曹邦訓，是廈門大學學士，上海交通大學上海高級金融學院2019級MBA。在公開資料中，曹欣是天理（上海）資產管理有限公司的創始合夥人，中蓉控股集團有限公司董事長。

天理（上海）資產管理有限公司成立於2016年，隸屬於中蓉集團，是專注中國科技產業股權投資的專業私募基金管理機構，長期深耕先進製造、人工智能、工業軟件、新能源等領域，已投資數十個項目，並與多個地方政府及產業集團建立了戰略合作關係。

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