內地年初二迎旅遊熱：西安熱度翻3倍　往返星洲廉航票價近8000元

大年初二（11日），新年氛圍正濃時，已有旅客陸續出發，開啟假日出行。尤其今年「先回家、再出遊」成為不少人的過節方式。

據內地攜程旅行數據顯示，大年初一平台上旅遊訂單同比增長102%，景區門票訂單同比增超過300%，國內接送訂單同比增長75%，且均大幅超過2019年同期水準。旅遊城市中，哈爾濱熱度不減；央視春晚熱度下，西安迎旅遊高峰；海外遊中，與中國互免簽證的「新馬泰」或成為大贏家。



據《中國證券報》報道，從「去哪兒網」平台數據可見，2024年春節假期中無明顯出行低谷，大年初二至初四出行的機票預訂量較2023年增長60%，其中大年初二出行量最高。負責人介紹，大部份遊客在結束探親後，選擇在初二出門旅行。

從短途遊來看，「兩小時高鐵圈」內的旅客相互流動較多，如京津冀、長三角、長株潭、成渝都會圈等區域間的流動，讓往年春節略「冷清」的大城市今年更具人氣。尤其今年北京地壇、龍潭、廠甸、大觀園、石景山遊樂園、八大處等廟會全面恢復，同程數據顯示，2月10日各地以春節民俗為主題的景區熱度快速增長，廟會、燈展、花市成為假期首日遊客搜尋的熱門詞彙。

另外，在央視春晚上因「長安三萬裡，扶搖上九天」大放異彩的古城西安，旅遊搜索熱度較上月上漲294%。喀什搜尋熱度較上季上漲270%，長沙和瀋陽的搜尋熱度漲幅分別為243%和235%。

黑龍江哈爾濱也熱度不減，攜程數據顯示，春節假期首日，哈爾濱旅遊訂單年增244%，門票訂單量較去年同期成長40倍。瀋陽也實現「紅火」開局，春節假期首日旅遊訂單年增123%，門票訂單量較去年同期成長超45倍，增速位居東北第一。預測瀋陽市接待國內旅客85.42萬人次，年增62%，實現國內旅遊收入11.47億元，年增147%。

在哈爾濱文旅火爆的背景下，各地文旅部門也紛紛發力宣傳，宣布景區門票免費或半價，效果也在春節假期得到集中體現。以山東省為例，春節假期首日，山東全省重點監測的200個旅遊景區，當日接待遊客251.3萬人次，門票收入3511.2萬元，與上年同期（正月初一）相比，分別增長8.6 %和128.3%。

攜程上武夷山、天目湖、拙政園、雲台山等5A級景區假期首日搜尋熱度年增均超80%。同程旅行上，故宮、雍和宮、秦兵馬俑、湖南博物院等多個景區年初五前門票已預訂完，江蘇南京秦淮河燈會、上海豫園燈會、西安城牆燈會等年味燈會帶動景區春節前兩日預訂量年增達五成以上。

海外旅遊方面，由於與新加坡互免簽證，新加坡的機票也水漲船高。有長沙旅客楊女士表示，免簽前長沙往返新加坡的機票穩定在3000元左右，然而免簽消息一出，價格半天一變，「眼看著從3000元漲到4000元，再到5000元、6000元、 7000元。後來直飛的廉價航空往返都要8000元了。」而且由於旅客過多，航空公司嚴格限制隨身行李。

隨著此前中國與多國互免簽證政策落地，國家移民管理局預測，今年春節假期全國口岸日均通關人數將達180萬人次，較去年春節增長約3.3倍，與2019年春節出入境流量相當。同程研究院首席研究員程超功介紹，隨著新加坡、泰國等國對中國遊客實施免簽政策，這些國家正成為春節假期我國遊客最熱門的出境旅遊目的地，將極大程度促進文旅消費的繁榮。