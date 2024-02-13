新疆阿勒泰將現低於零下40℃極寒天氣　2月寒潮南下或再有雨雪冰凍

今年因暴雪天氣，新疆阿勒泰、禾木喀納斯地區接連發生雪崩。近日，在內陸地區正經歷暖春升溫之際，新疆北部出現了一片降溫區，部分地區面臨降溫、降雪和大風，尤其北部阿勒泰地區即將在2月中旬後期出現-40以下的極寒天氣，這將是近期氣溫的新低。



據新疆氣像台2月11日10時22分發布寒潮藍色預警訊號顯示，預計2月11日夜間至13日早晨，北疆大部、天山山區、哈密市北部等地的最低氣溫將先後下降10度以上，塔城地區北部、阿勒泰地區、哈密市北部等地的局部區域降溫14度以上。

據央視報道，受新一輪冷空氣影響，2月11日11時左右，新疆阿勒泰地區吉木乃縣已出現強「風吹雪」天氣，持續十多個小時的風吹雪造成當地部份道路積雪嚴重，多台車輛被困。 截至12日11時，當地交警共救出7輛車20多名群眾，並對部份路段實施交通管制。

阿勒泰地區出現強「風吹雪」天氣。（央視新聞）

2月12日，阿拉山口口岸遭遇風吹雪天氣，風力達12級。天氣能見度較低，積雪厚度達30厘米，人員、車輛出行受影響。 新疆氣像台預計，2月15日白天至17日夜間，新疆北疆大部有特強寒潮天氣，伊犁州、阿勒泰地區等地局部有暴雪，山區累計降雪量25～50毫米，新增積雪深度30～50厘米。

而從中央氣像台預報來看，新疆北部的寒冷在月中只是開始，新疆北部的阿勒泰即將在2月中旬後期出現-40度以下的極寒天氣，這將是近期氣溫的新低。

寒潮將繼續南下 南方或再有凍雨 深圳降至10度以下

「中國氣象愛好者」發布文章表示，新疆北部零下40度以下的極寒，正是下一次寒潮的跡象。寒流的發生與西風帶和北極渦旋密切相關。隨著北極渦旋南下，接下來的冷空氣源地，即西伯利亞中部的寒潮關鍵區，氣溫異常低，冷空氣的強度和數量更多，這些冷空氣在有利的大氣形勢下，將一舉南下大肆入侵中國內陸。

新疆北部零下40度以下的極寒，正是下一次寒潮的跡象。（西安氣象）

中央氣像台的預報指出，2月17-21日，將有寒潮自西向東自北向南影響我國大部地區，並將2月17日起的冷空氣定為一次寒潮過程，氣溫先後下降6-10度，部份地區12-16度，局地18度以上，波動幅度可能是今冬最大。

今年冬天冷暖氣團往往交替出現，變化非常快、氣溫的起伏也大。這種特質也在前幾個月體現，冷暖空氣的頻繁更替導致氣溫的反覆波動，天氣出現多變不定等特性。其中中東部地區出現2009年以來最強雨雪天氣。

實際上，這次寒流也會帶來雨雪過程，尤其是，在1月末-2月上旬的大範圍雨雪冰凍天氣後，它會使南方地區出現大範圍的雨雪冰凍天氣。湖南、貴州等地局地或將再次出現凍雨。寒流的雨雪會為春運回程帶來麻煩，影響道路交通、鐵路運輸、電力供應等，需要注意防滑防凍，做好緊急準備。

另據此前報道，深圳2月中旬後期至3月也將出現2次冷空氣，其中2月中旬後期或有低於10度的寒冷天氣出現。