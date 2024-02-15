中國首個萬米科探井鑽井深度破9900米　連續50次採出古老岩石標本

2月13日，中國首口萬米科探井——深地塔科1井鑽探深度已突破9900米，正向萬米地層沖刺鑽進。截至目前，中國首口萬米深井採用新換上的金剛石鑽頭，已連續50次取出古老岩石標本。



中國石油塔里木油田油氣工程研究院院長馮少波介紹，根據實測，現時9900米地層溫度高達195℃，鑽井液可能會高溫老化，地層上覆岩層壓力高達230兆帕，相當於在2萬多米深的海底承受的壓力。

深地塔科1井於去年12月底鑽入9000米特深地層。專家表示，9000米地層深處高溫高壓，加上岩石擠壓，導致鑽井進度明顯下降。此外，地層深處的高溫高壓導致部分鑽具損傷和部分電子元器件失效，工作人員要借助隨鑽測量系統，實時掌握井下情況變化。

中國首口萬米科探井鑽井深度突破9900米。（央視新聞）

馮少波稱，目前井下溫度已經超過主動防斜工具的耐溫極限，研究院探索出一套防斜的機理和技術手段，在現有的垂鑽工具無法使用的情況下，也有辦法防斜打直，保障該口井在萬米深層的井筒質量。

塔里木盆地超深油氣資源全國第一，大部分油氣埋藏在七八千米的超深地層裏。根據地質預測，塔里木盆地萬米深層可能埋藏著儲量豐富的油氣資源。中國首口萬米科探井正在向萬米地層沖刺鑽進，鑽頭將鑽穿塔里木盆地13套地層，最終打開塔里木盆地最古老的特深生油層。

中國石油塔里木油田勘探事業部經理段永賢介紹，塔里木盆地埋深在6000至10000米的石油和天然氣資源分別占其總量的83.2%和63.9%。近十年，塔里木油田完鑽超深井已突破千口，發現的油氣儲量90%來自深部地層。

56萬平方公里的塔里木盆地油氣資源儲量豐富，占全國超深層資源量的一半以上。近年來，塔里木油田已在此處發現兩個萬億立方米大氣區和10億噸級大油區，建成中國最大超深油氣生產基地。

中國石油塔里木油田勘探開發研究院企業高級專家黃少英介紹，國家之前在塔里木盆地做過兩條深反射地震剖面，測定塔里木盆地地殼厚度大概在37到49公里，而萬米深井所在的區域地殼厚度大概40公里，「我們入地萬米只相當於打了地殼厚度的四分之一，相當於地球半徑的六百三十七分之一。如果地球是一個雞蛋，我們僅相當於鑽穿了雞蛋皮的四分之一」。

中國工程院院士孫金聲表示，目前世界上打得最深井是蘇聯的科拉3井，井深12262米，而地球的地殼厚度達30公里，地球半徑達到6300多公里，不會影響到地球內部結構。

同時，油田都是區域性塊狀分布的多孔結構，石油存在於這些孔、洞和裂縫之中，後期需要注水才能將石油採出，而且水的密度比油的密度大，填充以後不會產生結構問題。