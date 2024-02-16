中國最大民航機場在哪？它的面積大過好幾國　深圳寶安排入前五？

中國有200多座民用運輸機場（民航機場），大家是否知道當中哪一座最大、哪一座最小？原來中國最大民航機場，佔地面積甚至大過好幾個國家.....



上海浦東機場有「五跑」

上海浦東機場2023年客運量有5,400多萬人次，在全國範圍僅次於廣州白雲機場。（Getty/當代中國授權）

馬上進入正題。說到中國最大民航機場，很多航空迷知道是有「5跑」的上海浦東機場。這個機場地處浦東新區，離距上海核心市區約30公里，於1999年啟用。

它除了有中國最多的5條跑道外，還有兩座大型航站樓和一座衛星客運廊，而開通的國內外航線有200多條，2019年的年客運量達到7,615萬人次。

上海浦東機場面積大，旅客登機要預留更多時間。（Getty/當代中國授權）

浦東機場目前大約佔地40平方公里左右，長遠規劃還要再大一些。這面積是甚麼概念？中國最小省級行政區是澳門，其陸地面積只有33多平方公里多一點，還沒浦東機場大。

浦東機場也比一些「微型」國家大，全球國土面積最小、第二小的歐洲國家梵蒂岡和摩納哥，分別是0.44和2.02平方公里，接下來的大洋洲國家瑙魯和圖瓦盧，亦只有21和26平方公里，不及浦東機場。

深圳寶安機場入前五名

深圳寶安機場面積在全國屬前五大。（網上圖片）

放眼全球，浦東機場面積穩入前十大，那世界最大的機場是哪個？有報道稱是沙持阿拉伯的法赫德國王國際機場，面積達到驚人的776平方公里，大約是香港陸地面積的2/3。不過這數字有「水份」，扣除地產項目後，只與浦東機場差不多。

另外，中國佔地面大的民航機場，還有北京大興機場、首都機場、深圳寶安機場、昆明長水、成都天府、廣州白雲等等，它們的面積都是20平方公里以上級別。

香港機場增建「三跑」後，面積比原來增加約一半，但相比上海浦東機場，它仍小得多。（Getty/當代中國授權）

至於香港國際機場，在填海增建「三跑」後，面積大約20平方公里，應該略小於廣州白雲機場；而台灣的桃園機場僅超過12平方公里，不及浦東機場1/3。

說完最大，再說最小。中國最小民航機場在哪裏，相信絕大多數人答不出。

大長山島機場僅0.3平方公里

長海大長山島機場是內地第一個縣級機場。（網上圖片）

有傳媒報道，內地眾多民航機場中，遼寧省大連市長海縣的大長山島機場是最小的一個。

長海縣是東北地區唯一海島縣，位於遼東半島東側，距大連市區約100公里，人口6萬多人。而大長山島機場於1988年投入使用，主要是為解決該島對外交通不便問題。

長海是海島縣，經濟以漁業為主。（網上圖片）

資料顯示，整個大長山島機場面積約0.3平方公里，不足上浦東機場的0.8%。

它的跑道長800米（香港機場跑道是3,800米），只能起降10多座位的「運-12」之類小型飛機，航線僅有前往大連周水子機場的「市內航線」。不過大長山島機場因為設施升級改造，已於2023年底暫時停航。

台灣澎湖有更「蚊型」機場

台灣澎湖的七美機場十分「迷你」，只能升降小型客機。（網上圖片）

台灣地方不大，卻有十多座民航機場。有航空迷提出，台灣澎湖縣七美嶼的七美機場，面積大約0.14平方公里，比大長山島機場還要小一半，跑道更短至783米，它才是中國最小機場。

如果沒有「七美航空站」字樣，很難想像這是機場航站樓。（網上圖片）

七美機場雖然「迷你」，卻有兩條定期航線，一條飛澎湖本島，另一條來往高雄，而且航班不少。

此外，台灣還有不止一個「蚊型」機場，例如同屬澎湖的望安機場，面積0.24平方公里，同樣比遼寧大長山島機場小。

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