農曆新年｜盤點5個最美「龍」風景　龍年行大運！其中1個在香港

在中國各地，以「龍」字命名的地方多不勝數，其中不乏具有代表性的人文景觀和自然風光。繼上一篇介紹了6個帶「龍」字的特色建築後，本篇將繼續走訪5個「龍」字風景，帶大家感受不一樣的大自然魅力。

2024龍年看「龍」｜雲南玉龍雪山 麗江最美「神山」

説到雲南麗江，一定不得不提到聞名遐邇的玉龍雪山。

玉龍雪山距離麗江古城不遠，是納西族人的「神山」，整座雪山由13座山峰組成，綿延近50公里，海拔逾4,000米，山頂常年積雪，因此從高處俯瞰就宛如一條飛舞的白色巨龍，故而得名。

玉龍雪山在納西語中稱作「歐魯」，有天山、銀色山岩的意思。（Getty/當代中國授權）

玉龍雪山風光險峻秀美，乘坐纜車上山，可以看到沿途景色的變化，從葱鬱草原到壯觀的雪峰，一趟車的旅程，就能把一年四季的美景盡收眼底。

2024龍年看「龍」｜四川岷山黃龍 媲美九寨溝的「人間瑤池」

除了玉龍雪山，在四川同樣有一個以「龍」字命名的雪山景區，那就是黃龍了。

四川黃龍景區是全國保存得最完整的高原濕地，集崇山峻嶺、冰川、瀑布等高山景觀，景色之美能媲美九寨溝。（Getty/當代中國授權）

位於四川岷山的黃龍景區，是一片經歷了千年沉澱而成的地表鈣，海拔3,000米以上，以彩池、雪山、峽谷、森林組成的「四絕」聞名中外。

其中，五彩池是黃龍最著名的景觀之一，池水由岷山主峰流下的山水形成，隨着陽光的照射角度不同，會呈現出不一樣的色彩，如此奇幻的美景，享有「人間瑤池」的美譽。

2024龍年看「龍」｜桂林遇龍河 「金龍巡遊」如夢似幻

俗話説：「桂林山水甲天下」，著名的桂林山水就坐落於灕江之上，但原來，在桂林陽朔，還有一條「小灕江」，那就是遇龍河了。

遇龍河其實是灕江的最長的一條支流，全長約44公里，沿途並沒有任何現代化建築或人工雕琢的痕跡，至今仍保留原始古樸的田園景色。河水清澈透亮，水流緩緩，因此也是竹筏體驗的好去處之一。

「金龍巡遊」中700米長的金色巨龍，由80張竹筏砌成，是遇龍河的一大水上盛宴。（視覺中國/當代中國授權）

如果說白天的遇龍河是充滿詩情的田園畫，到了晚上則別有一番景致。入夜後的遇龍河不時會舉行「金龍巡遊」表演，700米的金色「龍船」在河上遊弋而過，璀璨燈火點亮水面，如夢如幻。

2024龍年看「龍」｜桂林龍脊梯田 田野風光四季分明

龍脊梯田，又稱龍勝梯田，同樣位於廣西桂林，是壯族梯田的發源地，距今已有接近700年歷史。主要有金坑梯田、平安梯田、龍脊古壯寨梯田、田頭寨、黃洛瑤寨等5大景點。

每逢秋天，龍脊梯田會布滿金黃色的稻穗，當陽光灑落時顯得閃閃生輝，有「黃金龍脊」之譽。（Getty/當代中國授權）

龍脊梯田最引人入勝之處是擁有四季分明的美麗風景。比如每逢7月至9月份，便是欣賞油菜花海的最佳時期，9月下旬至11月份，則能飽覽滿山布滿金黃色稻穗的震撼景觀，到了冬天，就像走進雪之國度一樣，浪漫迷人。

2024龍年看「龍」｜石澳龍脊 香港最熱門行山路線

提到龍脊，大家或許一時間想不到龍脊梯田，但肯定對以下這個地方感到很熟悉。

位於香港島東南面的龍脊，是香港最熱門的行山路線之一，不少明星藝人都喜歡在這條路線遠足，最有名的當屬周潤發，堪稱「全港最容易偶遇明星的行山路線」。

龍脊是打爛埕頂山至雲枕山的一段山路，沿途能欣賞鬱鬱葱葱的自然風光和曲折壯麗的海岸線，是港人熱門行山地點。（Getty/當代中國授權）

龍脊其實是坐落在石澳郊野公園打爛埕頂山上的步道，沿途沒有高樓和樹蔭的遮擋，路面較為平坦，不用花費太多力氣就能將一望無際的大浪灣海景盡收眼底，因此也曾被旅遊指南《孤獨星球》評為「香港最佳遠足路線」。

大家不妨可以趁這個春節，到龍脊走一圈，行個大運吧！

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：世界農業遺產 桂林龍脊梯田的「四寶」是甚麽？