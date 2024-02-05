農曆新年｜清朝皇帝如何過年？比現代人更忙　凌晨3點必吃這料理

農曆春節除夕夜是家戶慶團圓、迎新春之日，因此餐桌菜色相當豐富。



在清代年夜飯也是相當豐盛，也是在這天，皇帝才會難得和嬪妃一起用膳，且吃完年夜飯後，大年初一的凌晨3點鐘，皇帝還需要吃上「素餃子」。

要上齊108樣菜式 飯後送食物甚至盤子給大臣（點圖了解更多）：

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依照習俗，皇宮從農曆12月8日臘八節就開始為春節做準備，除了大掃除外還要換新衣、舉行祭祀，農曆12月26日則會進行「封筆」、「封璽」儀式，將各種官印封起來，讓皇帝正式停止辦公，接下來則會開始一連串的宴席。

在除夕這一天的早上，皇帝與皇后、妃嬪們在重華宮共進早飯。早飯一般是黃米飯、餑餑、年糕等，花樣繁多，種類達到幾十種。

然而，這還不算是正式的除夕大宴。除夕的午飯於下午4時舉行，在中午12點就開始擺桌布置涼菜、點心了。

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而除夕的當天晚上則是家宴，通常擺在保和殿或乾清宮，皇帝會和家眷一起吃團圓飯，包括皇太后、皇后、後宮嬪妃和所有皇子皇孫。

其中較特別的是，皇帝的年夜飯需要上齊108樣菜式，有來年吉祥如意的寓意。這個時候，太監先給皇帝進湯膳，接著再給皇后以及嬪妃們送湯，秩序亂不得，分量也完全不一樣。晚宴過後，皇帝會把各種食物甚至盤子送給各大臣。

此外，由於清朝皇帝信佛教，吃完年夜飯後，大年初一的凌晨3點鐘，皇帝還需要吃上「素餃子」，除了代表歲更交子和紀念祖先的精神，也有祈求新的一年平安、素淨的意思。

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