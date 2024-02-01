大美嶺南｜置身廣東水鄉　佛山三水三巷村：煙柳畫橋漆彩耀目

【編者按】煙柳畫橋，靜謐人家，古樹宗祠。羊城晚報《大美嶺南》走進佛山市三水區白坭鎮三巷村。一卷江南水鄉風情錄公頃映入眼簾，行走在青石板的小路上，一塊塊青磚壘疊出歲月的韻味，依山傍水間，感受那小橋流水的潺潺詩意，宛若置身如詩如畫般仙境。



佛山三水位於廣東省中部，佛山市境西北部，因北江、西江與綏江匯流三水而得名，享負「中國首個富裕型長壽之鄉」「中國飲料之都」「國家食品安全示範區」等盛名。在三水區南端，悠悠西江河畔上，矗立著一座充滿傳奇色彩的嶺南古鎮白坭鎮，有著「西江第一大港」之美譽，地處粵港澳大灣區核心腹地，是三水人類文明的發源地，早在4000多年前就有人類活動，古鎮內的銀洲貝丘遺址是佛山最古老的人類遺址之一。白坭歷史悠久，文風昌盛，明清時期，人才輩出，舉人、進士雄踞三水之首。這片人傑地靈的風水寶地，一年四季常青、雨量充沛，自古便有著「四季有花常見雨，一冬無雪都聞雷」之說。

航拍三巷村。（羊城晚報）

坐落在白坭鎮北部，有一座800多年曆史的古韻村落「三巷村」，該村始建於南宋末年，因由三條巷組成而得名，村口一道千年古水竇留存至今，村內一條千年古航道奔騰不息，引得西江水緩緩流經此寶地，猶如一條碧綠的綢帶，將三條古老的巷子串在了一起。三巷村河網交錯，池塘眾多，河、湧、湖、塘，造就了三巷村獨特的自然禀賦，以嶺南建築院落特色的古民居為主，其街巷肌理遺風完好，嶺南水鄉氣息濃鬱。千百年來，南粵地的能工巧匠們築造了獨樹一格的嶺南建築村落，為南粵地留下了豐厚的文化瑰寶。

三巷村歷史悠久，嶺南特色古民宅眾多。近年來，白坭鎮為盤活千禧年古航道和古村落，在三巷村建設「中國漆藝文創村」，塑造「文創+藝術」中國漆藝實踐創業基地。深邃溫潤的大漆藝是大自然和人類智慧的饋贈，濃縮著一個國家深沉的底色。為建構一條完善的漆藝全產業鏈，以當代藝術的概念復興中國漆產業，白坭鎮以三巷村嶺南建築民居為載體，打造漆藝工坊、教育、文創、旅遊等產業同步發展的模式，走出一條「文化+藝術+產業」的新路徑。如今，歷經歷史積澱與歲月打磨，「中國漆藝文創村」已成為三巷村一張靚麗名片，成為漆藝術復興的排頭兵、漆藝人培養的搖籃、粵港澳大灣區文旅新名片，城市文化品牌「漆彩耀西江」「西江花月夜」出圈出彩，讓不少慕名而來的遊客遊古村、品文化、逛花田、嘗美食，感受白坭鎮文創魅力。

隨處可見蔥蔥綠意 梁宇聰 攝

孕育了文化，承載了鄉愁，承載厚重歷史的古村落，是人們鄉愁安放的地方。今天，走進三巷村，徜徉在綠意濃濃的鄉間田野，一種糅合著漆藝文創+時尚元素的鄉土情懷和文化氣息迎面而來，彷若穿越古老的漆藝歷史，感觸著中國文化特有的溫度。

三巷橋 樑宇聰 攝

村內一座用石板築就的三巷橋，陪伴了這個村落數百年。它古韻悠悠，與潺潺水流融為一體，讓古村落充滿水鄉氣息。深深庭院裡鬱鬱蔥蔥的花草、復古的石桌、古風樸樸的龍眼樹……所到之處便是詩與遠方，令人心曠神怡。

一隅寧靜，一方天地，傳承文化、活態保護、記住鄉愁……以舊的肌理鍛造新的靈魂。來到三巷村，經過村口疊水景觀，穿過幽靜的竹林拾階而上，便能看到民宿圍牆外迷人的花海，三巷村一河兩岸主景觀帶旁，是古樸與自然相結合的漆藝主題民宿，推開一扇門，就像進入一個絕美的詩意世界。

作為鄉村振興的重要新產業，民宿建築風情萬種、格調雅緻，既保留原始的老宅形態，又融入本土文化藝術元素，給人一種古樸典雅和返璞歸真的質感。漆藝主題民宿以「藝術融入生活」為理念，每個庭院就是一道風景，每幢民居就是一個故事。青磚瓦、白牆、木柵欄、復古門樓、本色竹桌椅，雅緻、仿古、懷舊……不同的民宿院落卻有著一樣的鄉愁。

「小橋流水滿山茶，數樹禽鳴一院花。雲繞北峰詩畫裡，小住三日已忘家。」在這裏，有寧靜與閒適，有云卷雲舒的悠然與愜意，透過那一扇門，那一扇窗，遙見一段屬於自己的鄉居生活，感受「宿在鄉間、樂在山水」的詩意。

在悠悠古村歲月中，西江流域靜靜流淌著。信步在庭​​院深深巷子裡，宿在西江河畔，聽流水潺潺，枕百花芬芳，清晨看縷縷炊煙繚繞，遠觀蜿蜒的青山若隱若現，一縷「幽巷深處有人家」的迷人意境裊裊升起。此等愜意，更待何時？

幽巷深處有人家 梁宇聰 攝

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】