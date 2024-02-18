湖南開展解放思想大討論：扭轉以GDP增長論英雄的速度情結

湖南省委近日下發通知，在全省開展解放思想大討論活動，提出要敢闖敢試、大膽創新，闖出高質量發展新路子，又稱要「根本扭轉簡單以GDP增長論英雄的速度情結」。



當地官媒《湖南日報》18日發布《中共湖南省委關於在全省開展解放思想大討論活動的通知》。根據通知，解放思想大討論活動（簡稱大討論活動）主要集中在縣處級以上單位開展，自今年2月上旬啟動，3月下旬基本結束。

通知強調，解放思想是中共思想路線的本質要求，是黨和國家事業發展取得成功的重要法寶。「湖南改革開放40多年的發展歷程表明，甚麼時候解放思想、敢闖敢試、大膽創新，發展就又好又快；甚麼時候思想保守、畏首畏尾、墨守成規，發展就遲滯緩慢。」

湖南省委近日下發通知，在全省開展解放思想大討論活動，提出要敢闖敢試、大膽創新，闖出高質量發展新路子。（資料圖片）

通知列舉了湖南省在經濟發展模式和幹部風氣中存在的具體問題，提出要通過大討論解決和扭轉。

通知提出，解決好政績為誰而樹、樹甚麼樣的政績、靠甚麼樹政績的問題，根本扭轉簡單以GDP增長論英雄的速度情結，扭轉不主動轉變發展方式、不願意承受轉型陣痛的換擋焦慮，扭轉一門心思在數據上「想辦法」、「造業績」的造假衝動，扭轉不顧風險亂舉債、盲目跟風上項目、好大喜功鋪攤子的路徑依賴。

通知也提出，扭轉不顧客觀實際、不按規律辦事、「不怕群眾不滿意、就怕領導不注意」的「唯上」思維，扭轉單純靠拼資源資金投入刺激經濟發展的粗放模式，扭轉迷戀於「造勢一時」而不是「造福一方」的功利主義傾向，扭轉決策「亂畫餅」、落實「翻燒餅」的折騰做法，扭轉刻意逃避、掩蓋矛盾和問題的「鴕鳥心態」，扭轉「為了不出事、寧願不幹事」的「躺平」思想。

營造尊重改革、寬容失誤的社會氛圍

通知提出，從思想深處破除四平八穩搞建設、按部就班求發展的慣性思維，大力營造尊重改革、鼓勵探索、寬容失誤的社會氛圍，引導動員廣大幹部群眾向改革要思路、向創新要辦法，緊盯地方保護主義、市場分割等影響生產要素自由流動和高效配置的瓶頸制約，緊盯產業項目建設中存在的「項目等要素」、「企業等要素」等瓶頸制約，緊盯產業園區運行機制不暢、機構「疊床架屋」等瓶頸制約，緊盯部分國企主業聚焦不夠、行政化色彩濃厚、現代企業制度不完善等瓶頸制約，緊盯科技成果轉化率不高和「不能轉」、「不會轉」、「不敢轉」、「不願轉」問題突出等瓶頸制約。

通知還提出，緊盯對外開放能級不強、經濟外向度不高、制度型開放成果不多等瓶頸制約，緊盯企業融資難、融資貴、物流貴及用工結構性矛盾等瓶頸制約，緊盯一些地方違規收費、政府承諾不兌現、拖欠民營企業帳款等營商環境的瓶頸制約，緊盯一些機關事業單位編外人員規模過大、人浮於事、財政供養負擔重等瓶頸制約，緊盯人才培養、使用、激勵、評價等方面體制機制不活的瓶頸制約，大力推進改革創新。