新疆喀納斯持續強降雪　遊客滑野雪致雪崩4人被埋

2月13日，新疆喀納斯景區有2名遊客擅自在道外滑野雪（在正規雪場以外的場地滑雪），造成小型雪崩，導致4名雪友被崩雪覆蓋，未有人員傷亡。



新疆喀納斯景區管委會發布關於喀納斯景區禁止滑野雪的提示。喀納斯景區管委會稱，近日景區迎來持續強降雪，局部區域降雪量達70厘米以上，加之氣溫升降幅度大，雪層不穩定，發生雪崩的風險極高。

新疆喀納斯景區多條道路已搶通。（央視新聞）

2月13日中午12時許，有2名遊客擅自在道外滑野雪，造成小型雪崩，導致4名雪友被崩雪覆蓋。經緊急救援，未造成人員傷亡。管委會提醒，雪友滑雪時應注意危險區域警示，服從滑雪場管理，避免發生雪崩、墜落等安全事故。喀納斯景區全域禁止在滑雪場規定的範圍之外滑野雪。

《央視新聞》報道，近期喀納斯景區內遭遇持續強降雪天氣。2月11日傍晚6時至2月12日下午3時，喀納斯景區內G219國道、S232線、X852線路段共發生13處雪崩。相關部門已經將多條道路搶通，超過2000人有序離開景區。

2月12日傍晚6時，喀納斯景區S232線賈登峪往布爾津縣城方向、X852線禾木村往布爾津縣城方向、G219哈納斯村至白哈巴村及哈巴河縣城方向路段已經具備單向通行條件，S232線哈納斯村至賈登峪方向目前仍在搶通。

氣象部門預測，2月14日至19日，阿勒泰將迎來強降雪、強風、風吹雪和特強寒潮天氣過程，喀納斯景區將適時實施交通管制。