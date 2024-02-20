美斯發片回應風波　內媒：對於大部分中國球迷來說已是非常誠懇

2月19日（周一）晚上9時，美斯（Lionel Messi，內地譯為梅西）在微博發布一條2分多鐘的影片，回應在香港未上場引發的爭議。



內媒騰訊新聞體育《體談》欄目20日（周二）發表評論稱，美斯的這一則影片根本無法平息任何與此事相關的爭論與猜測，但這個行為本身就已經足夠表達出了某種態度。對於香港行中被漠視的球迷而言，這或許仍不足夠；但對於大部分中國球迷、中國資本和中國市場來說，已然是非常誠懇、非常足夠的態度了。



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該評論文章稱，如果這就是美斯團隊在輿論風暴發酵了那麼多天之後拿出的唯一公關手段，那麼不得不說，這個危機公關，很難稱得上是令人滿意的。

文章稱，美斯本人解釋的重點始終在於「沒能上場是因為受了傷」，這也代表著，美斯，或者說美斯的團隊，似乎到目前為止，依然沒有意識到，美斯香港行之所以引發圍觀者憤怒以及輿論發酵的最根本的原因不是因為美斯沒出場，而是因為美斯沒有照顧到現場觀眾的情緒，讓他們感覺到自己不受尊重。這兩者之間有著極為明顯的區別。

文章稱，美斯無法出場，是可以的，不管是因為受傷還是其他別的其麼原因，這都是可以接受的。不願意與香港特首接觸，也是可以理解的，畢竟政治是有風險的。但拒絕與現場球迷進行謝幕互動，這在好面子的中國人看來，則是毫無疑問的不尊重行為。

文章稱，球迷最關注、且最需要美斯做出解釋的事情，其實並不是「為甚麼沒有上場」，而是「為甚麼不願意花費一點點賽後的時間撫慰一下現場球迷」。

文章最後稱，美斯香港行本身就是一次純粹的商業運作，最終美斯沒能出場，說到底，最壞也不過是出於商業考量而已。而當事情發酵之後，許多對於此事的猜測已經是越來越離譜，甚至有了幾分欲加之罪的意思。

文章說，比如那個最典型的「美斯向猶太資本獻投名狀」，編的人是真敢編，信的人是真敢信——從這個角度來說，美斯發布的這一則影片，雖然好像甚麼也沒說，但這個行為本身，就已經足夠表達出了某種態度。對於香港行中被漠視的球迷而言，這或許仍不足夠；但對於大部分中國球迷、中國資本和中國市場來說，已然是非常誠懇、非常足夠的態度了。

據早前報道，美斯在微博發布影片稱，「我聽到有人說我因為政治原因或許多其他原因不想參賽，但這些都不是真的，如果真是這樣我甚至不會去日本，或者像之前那樣多次訪問中國。」

美斯又解釋，「在香港比賽時有內收肌炎症，真的無法上場參賽，我感到不適，有加劇傷情的風險。」