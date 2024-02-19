美斯微博回應香港場缺陣：非政治原因　冀大家不會再看到不實消息

2月19日（周一）晚上9時，美斯在微博帳號「梅西LeoMessi10」發布一條2分多鐘的影片，回應來香港未上場事件。



美斯通過微博發影片回應香港場缺陣。（微博「梅西LeoMessi10」）

美斯在微博表示，想通過此影片澄清一些事實，並再次感謝所有前來中國香港支持他和球隊的球迷們，感謝大家的吶喊助威。

影片中美斯稱，從職業生涯開始，就與中國有著非常緊密與特別的緣份，在中國的採訪、比賽都讓他留下美好的回憶。他解釋，「在香港比賽時有內收肌炎症，真的無法上場參賽，我感到不適，有加劇傷情的風險。」

美斯解釋，在香港比賽的前一天，已嘗試上場訓練，為所有來觀看訓練的球迷們做出努力，「我已盡自己所能，也參加了訓練結束後與孩子們的足球互動課，但我真的無法上場參賽。」

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針對外界猜測是否因政治因素拒絕上場，美斯回應稱，「如球迷們所知，我永遠想要參加每一場比賽，永遠嚮往球場，我聽到有人說我因爲政治原因或許多其他原因不想參賽，但這些都不是真的，如果真是這樣我甚至不會去日本，或者像之前那樣多次訪問中國。」

美斯最後解釋為何在日本上場，他表示，「幾天后，傷處感覺稍微好了一點，這也是為什麼我在日本上場了一會，為了接下來很快開始的聯賽，我希望能恢復一些狀態。我在發布會上已經說過這​​一切了，但我認為在所有這些不實的消息面前，現在重新講這些很重要，一如既往的，我想向中國的所有球迷送上最好的祝愿，我一直對你們抱有特別的感情，並將繼續如此。希望不久，我們能再見。」

值得注意的是，美斯曾於2月6日在日本發布會時對事件做出解釋，稱自己有內收肌水腫，無法上場；2月7日晚在微博發文，再次重申自己傷處發腫並有痛感；到今晚發影片出鏡再做解釋，雖已回應3次，不過仍未就事件進行公開致歉。