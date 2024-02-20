日媒：比亞迪2023年銷新車達302萬輛　首次躋身世界前十

2月20日，「日經中文網」根據調查公司MarkLines的數據和各企業披露的數據，對全球汽車銷量進行匯總報道，顯示深圳比亞迪在2023年的世界新車銷量達到302萬輛，首次躋身世界前10。



日經中文網根據調查公司MarkLines的數據和各企業的披露數據匯總了全球汽車銷量，顯示深圳比亞迪首次躋身前十。（日經中文網）

據報道，在中國車企中，比亞迪、浙江吉利控股集團、中國長安汽車集團、奇瑞汽車和上海汽車工業集團等5家企業進入銷量榜前20。5家企業合計的2023年全球銷量同比增加32%，達到1143萬輛。

榜單前20的企業中銷量增速最快的是比亞迪，同比增加62%，排名從第14位上升到第10位，首次躋身世界前十。同時，比亞迪20萬元人民幣以下的EV和PHV的「宋」系列等受到消費者的青睞，在海外也開始推出SUV「ATTO3」等。

此外，排名躍居第11的浙江吉利總銷量增長20%，增至279萬輛。其EV品牌「ZEEKR（極氪）」推出的小型車「X」等銷售勢頭強勁。

報道還指，因中國車企比亞迪和吉利的崛起，德國梅賽德斯-平治集團銷量從上年的第10位下降到第13位。而日本企業豐田的全球銷量已連續4年位居全球首位，日產位居第8。

此前在廣東省全省高質量發展大會上，比亞迪董事長兼總裁王傳福介紹，比亞迪2023年銷售新能源車突破302萬量，蟬聯全球新能源汽車銷售第一。而中國新能源汽車的產銷量也連續9年全球第一，佔全球6成以上比重。