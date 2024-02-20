國產商用飛機C919、ARJ21首次亮相新加坡航展　將參與飛行表演

今日（20日），中國兩架C919飛機和三架ARJ21飛機首次亮相在樟宜會展中心舉辦的新加坡航站，通過館內模型展覽、室外靜態展示和飛行表演等多種方式，展現中國商用飛機發展的階段性成果。



館內模型展覽包括最新塗裝的1:20比例C919、ARJ21和C929基本型飛機模型，以及1:32比例ARJ21公務機、醫療機、緊急救援指揮機、滅火機、貨機，C919縮短型/高原型和加長型等系列化飛機模型。室外靜態展區包括中國東方航空的C919客機、印尼翎亞航空的ARJ21客機和中原龍浩航空的ARJ21貨機。C919、ARJ21將參與飛行表演。

據介紹，C919大型客機載客158-192座，航程4075-5555公里，採用先進氣動設計、推進系統和材料，碳排放更低、燃油效率更高。 自2023年5月28日圓滿完成首次商業飛行至今，C919大型客機已交付4架，安全運送旅客超11萬人次。

ARJ21支線客機載客78-97座，航程2225-3700公里，具備良好高溫高原機場起降性能及抗側風能力。自2016年6月投入商業營運以來，已累計交付127架。

國產商用飛機C919和ARJ21首次亮相新加坡航展。（視覺中國）

2024年新加坡航展於2月20日至25日舉行，吸引了來自50多個國家、​​地區的1,000多家公司參展。