美斯拍片回應風波　胡錫進稱「接受解釋」　遭網民批：沒半點節操

周一（19日）晚9時，美斯（Lionel Messi，內地譯為「梅西」）在微博發布一條2分多鐘的影片，回應在香港未上場引發的爭議。

對此，《環球時報》前任總編輯胡錫進表示，接受這番解釋，不過就稱其在香港和內地的形象已難修復如初。



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胡錫進表示，長達140秒的影片拍得很認真，美斯沒有道歉但詳細講述了內情，態度還是蠻誠懇的。「老胡僅代表自己，我想說，我個人接受他的這番解釋。」

胡錫進說，美斯在香港沒上場，第一時間的解釋也很潦草，香港、包括內地球迷和公眾當然有權利表達對他的強烈不滿，罵他也沒問題。

胡錫進續指，事情本身不是什麽大事件，在大家釋放了情緒之後，美斯又有了一段相當認真的解釋，「我個人認為可以讓事情過去了。這是我的真實看法和感受。」

胡錫進又稱，「當然了，美斯在香港和中國內地的形象很難修覆如初了，這是他需要承受的代價。」

胡錫進表示，接受美斯的解釋。（資料圖片）

胡錫進的言論亦引發網民熱議：

「背後的金主給了壓力。」

「你其實就是牆頭草。」

「胡主編又開始洗了是嗎？」

「老胡真是沒有半點節操啊，這也洗，看來也是收錢了。」

「不可能過去，重要的是在中國不上場，去了日本就上場，還說喜歡在日本踢球，老胡，你就是有意幫對方解釋，淡化，你有罪。」



據早前報道，美斯在微博發布影片稱，「我聽到有人說我因為政治原因或許多其他原因不想參賽，但這些都不是真的，如果真是這樣我甚至不會去日本，或者像之前那樣多次訪問中國。」

美斯又解釋，「在香港比賽時有內收肌炎症，真的無法上場參賽，我感到不適，有加劇傷情的風險。」