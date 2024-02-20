美斯回應風波　內媒批缺誠意：在中國的商業價值歸零時才發小作文

2月19日（周一）晚上9時，美斯（Lionel Messi，內地譯為梅西）在微博發布一條2分多鐘的影片，回應在香港未上場引發的爭議。



多個內媒20日（周二）對此發表評論，其中《羊城晚報》旗下《羊城派》的評論文章稱，美斯「面對鏡頭讀的這篇小作文水平不高，沒有任何新意更沒有表示歉意」，又稱美斯「意識到自己在中國的商業價值幾乎歸零的時候，才通過視頻發布缺少誠意的小作文。但，早知有今日，又何必當初呢？」



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《羊城派》的評論文章稱，傷病可以理解，許多中國球迷反感美斯，最主要原因不是他在中國香港沒出場，而是他在那場商業比賽中表現出的冷漠和不屑，全程黑臉，賽後直接繞過頒獎嘉賓，作為一名小個子偏偏要在合影時站到後排的角落。美斯曾被稱為球王，但此番在中國香港表現出的個人素質和修養令人不敢恭維。

文章稱，該場比賽上場的國際邁阿密球員都是「小草球員 」，整場比賽毫無商業價值，美斯卻以為這樣就可以向球迷交貨，賽後與球迷沒有任何互動，雙手插兜黑臉示人，種種冷漠讓所有到現場支持他以及關注這場比賽的球迷寒心。

文章最後稱，美斯「意識到自己在中國的商業價值幾乎歸零的時候，才通過視頻發布缺少誠意的小作文。但，早知有今日，又何必當初呢？」

《新民晚報》的一篇評論文章則稱，美斯發片回應風波不過是商業團隊的操作。事情沒做好，自然要擦屁股，但結果是越描越黑，繼續傷害廣大球迷的感情。

文章又稱，既然別人不尊重你，只想掙你的錢，那就不要理睬他，管他美斯還是C朗，埋頭好好搞自己的足球，哪天中國有了自己的美斯，C朗，還需要接受這樣的傷害嗎？

據早前報道，美斯在微博發布影片稱，「我聽到有人說我因為政治原因或許多其他原因不想參賽，但這些都不是真的，如果真是這樣我甚至不會去日本，或者像之前那樣多次訪問中國。」

美斯又解釋，「在香港比賽時有內收肌炎症，真的無法上場參賽，我感到不適，有加劇傷情的風險。」