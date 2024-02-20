廣東蟬聯中國人口第一大省17年　實時人口首超1.5億

日前，廣東省高質量發展大會在深圳召開，會上透露，目前廣東省有1.27億常住人口、每天約1.5億實時在粵人口。



「常住人口」是指在一地居住超過半年的人口，是該地人口規模和承受能力的體現；「實時人口」則包含了短期旅行、出差、探親的人口，標誌著一座城市的經濟活躍度。數據一經公布，代表著廣東省在這兩方面都是中國人口第一大省。

自2007年，廣東省首次趕超河南後，已連續17年蟬聯中國人口第一大省之位。與國際對比，廣東省經濟總量已趕超俄羅斯、韓國；人口總量超越日本，可在全球排第11位。廣東省在各方面以一省之力趕超大國，成為省域經濟最卓越的代表。

另外根據百度遷徙地圖顯示，今年春運返城高峰中，以2月17日為例，人口流向廣東最多的5個省份分別是廣西、湖南、江西、湖北、河南。

對於廣東的「人氣旺」，廣東省政府參事室特約研究員董玉整在接受《南方日報》採訪是表示，這顯示出廣東對於流動人口的吸引力依然強勁，尤其珠三角地區，對於內地人口的吸引力、凝聚力保持旺盛態勢。

黃玉整分析認為，廣東地處改革開放前沿地帶，諸多戰略部署和重大決策利好，讓廣東吸引內地、周邊乃至全世界的人口來到這裏。也因此能獲得相對長久的「人口紅利」「人才紅利」與「創新紅利」。

華南農業大學經濟管理學院教授、廣東省鄉村振興重點實驗室執行院長（主任）羅明忠則指出，人口、物流、資金流技術流和資訊流，將匯聚成「高品質發展的洪流」。個人在追夢圓夢過程中，也激發廣東經濟社會發展的活力與動力，必將推動廣東高質量發展藍圖變成現實。