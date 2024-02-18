廣東高質量發展大會　黃坤明：攜手港澳建設大灣區高水平人才高地

廣東省委、省政府於2月18日在深圳召開全省高質量發展大會。會上，省委書記黃坤明指出，廣東廣東作為經濟大省、制造業大省，要靠科技創新、靠產業發展，不斷解放和發展生產力，不斷創造和積累社會財富。同時，攜手港澳加快建設大灣區高水平人才高地，吸聚全球高層次創新型人才，以人才工作的主動，更好掌握創新的主動、發展的主動。



黃坤明在會上表示，從現在起到2035年基本實現現代化時間緊、任務重，廣東要走在前列，要求很高、難度很大，需要有強大的物質技術基礎作支撐。廣東要率先達到中等發達經濟體水平、率先進入創新型經濟體前列，還有較大差距和不足，也意味著有較大的潛力和空間。實現這些目標任務，達到新的發展高度，關鍵要靠科技創新、靠產業發展，不斷解放和發展生產力，不斷創造和積累社會財富。

廣州數據交易所在南沙落戶。（視覺中國）

黃坤明指出，現在，世界新一輪科技革命和產業變革深入發展，同中國轉向創新驅動、走向高質量發展歷史性交匯，新的「科學的春天」已經扑面而來。抓住了機遇，就能實現換道超車、后發崛起﹔錯失了機遇，差距可能被進一步拉大。在這一輪科技革命和產業變革中，廣東要擔當起該擔當的責任，緊盯顛覆性、前沿性技術，抓牢戰略性、先導性產業，努力成為主要的創新策源地，贏得戰略必爭領域的勝利。

在商業航天、低空經濟、深海科考、人工智能等新質生產力上，廣東還要快馬加鞭，「以新提質」，用科技改造現有生產力、催生新質生產力。

黃坤明強調，要視人才為珍寶。要真心愛才、悉心育才、傾心引才、精心用才，攜手港澳加快建設大灣區高水平人才高地，吸聚全球高層次創新型人才，以人才工作的主動，更好掌握創新的主動、發展的主動。同時賦予事業單位科研人員科技成果轉化更大受益權。

中國經濟：圖為2023年8月25日，前海深港現代服務業合作區的入口。（Reuters）

黃坤明還提到，廣東省將與企業同奮斗，用市場育動能。今年將推出一批新的重大科研項目，推動9000家工業企業開展技術改造，推動9200家規上工業企業數字化轉型。並將積極發展科技金融、技術、數據等創新要素市場，促進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，營造更好的創新生態。