廣東省高質量發展大會深圳召開　創新之城高質量邁向未來

嶺南新春早，粵起新動能。在南粵大地上，一場奔赴高品質發展高地、加速培育新質生產力、積蓄未來發展新勢能的接力賽正按下快轉鍵。如何在新旅程中續寫高品質發展新篇章？



龍年首個工作日，廣東省委、省政府在深圳召開全省高品質發展大會，緊扣高品質發展主題，促進產業及科技互促雙強，全面提升科技高水準自立自強能力，加速建設現代化產業體系，不斷塑造發展新動能新優勢。

廣東今年新春第一會在深圳舉行意義深遠。作為「創新之城」，深圳創新體系實現歷史性變革、系統性重構，高新技術產業發展已成為全國的一面旗幟。過去十年間，深圳持續加大研發投入、活化創新發展動力，全社會研發投入由2014年的643億元成長到目前的1,880.49億元，佔GDP的比重由4.02%躍升至5.81%，研發強度在國內僅次於北京；國家高新技術企業不斷壯大，2023年超2.4萬家，是2014年的5.2倍。

廣東省高質量發展大會在深圳召開。（羊城晚報）

深圳持續完善「基礎研究+技術攻關+成果產業化+科技金融+人才支撐」全過程創新生態鏈，以科技創新引領產業創新，帶動城市創新「硬派力」不斷提升。 「深圳圍繞著加速建設具有全球重要影響力的產業科技創新中心不斷發力，已初見成效。」深圳市科技創新局局長張林在上個月深圳舉行的「全力推動高品質發展實現最佳結果」系列主題新聞發布會上介紹，深圳充分發揮完善的產業體系和強大的科技創新能力相結合的顯著優勢，出台《關於深圳市加快建設具有全球重要影響力的產業科技創新中心的意見》等系列政策，建構起建設產業科技創新中心的四樑八柱。

今年，深圳在打造具有全球重要影響力的產業科技創新中心上如何發力？張林表示，深圳將以創新支撐發展，以創新帶動全省引領全國，提升科技創新「硬核力」，提升產業體系「競爭力」，增加全球市場「含深度」，增加城市發展「集約度」，在服務建構新發展格局中實現更高品質、更高能級發展。

其中，引導企業加大研發投入，實施高新技術企業培育計劃，預計投入超過20億元，2024年新增高新技術企業1,000家以上。讓科技資源更聚焦戰略性新興產業與未來產業，財政科技研發資金投向企業需求佔比不低於60%。

實施「重研」規劃（重點領域研發規劃），投入超20億元在積體電路、低空經濟等領域進行有組織的重點研發計劃，依照「專案－專案」方式組織實施十大專項，立項100個以上技術攻關項目。

深圳是一座創新之城，也是未來之城。目前，深圳加快建造具有全球重要影響力的產業科技創新中心，低空經濟已然起飛，超充之城就在身邊，AI和人形機器人蓄勢待發，科技產品持續上新⋯⋯一座未來城市的場景模樣加速成形。