英媒：中國數十國企建立「人民武裝部」　顯示當局憂社會不穩

英國《金融時報》（Financial Times）近日報道，中國國企在內部建立後備軍事組織「人民武裝部」，其為毛澤東時代產物。這顯示，在經濟放緩之際，北京當局日益憂心社會及政治不穩定。



報道針對2023年期間中企公告及官媒報道的分析顯示，近數月以來，已有數十家國企建立新的人民武裝部。其中，上海國有投資集團、上海城投去年9月成立人民武裝部，而伊利集團在內蒙的主要乳製品競爭對手、獲國家支持的蒙牛集團則在去年5月設立。

上海城投集團人民武裝部去年9月成立，隸屬上海警備區直接領導管理。（新浪網）

報道稱，人民武裝部是毛澤東統治期間人民解放軍在縣級和鄉級徵兵工作的附屬組織，如今通常用作民防活動，並為軍隊招募、晉升和訓練做出貢獻。

不過，專家警告別將國企設立人民武裝部視為準備軍事動員對抗外敵，相反，這可能反映在中國正面臨數十年來最慢經濟增速之際，國家主席習近平加強關注安全，並擔心社會不穩定風險。美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）國際防務高級研究員何天睦（Timothy Heath）就表示，這些人民武裝部單位的啟動，顯示出中國領導層擔心國內社會穩定局勢，「因為這同時在很多地方發生，所以幾乎可以肯定這是由上而下的指示」。