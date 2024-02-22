廣州瀝心沙大橋斷裂｜涉事船舶公司：全力配合調查，積極賠償損失

2月22日，廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋，被貨櫃船撞擊橋體斷裂。據悉，撞擊橋墩的是約5,000噸集裝箱船「良輝688」，撞橋時速約5海里/小時。



涉事船舶所屬公司，佛山良輝船務服務有限公司回應表示，目前該船的船長已經被控制，他們正在全力配合調查，會積極賠償人員及被撞橋損失。



據「GDToday」報道，截至當日上午10時，經初步調查，涉事故車輛4輛、電單車1輛，其中2輛車落水，其他3輛落至船上。截至目前，2人獲救，2人死亡，1名船員受輕微傷，3人失聯。事故原因正在調查，救援工作正全力有序開展。

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天眼查App顯示，佛山良輝船務服務有限公司成立於2021年3月，法定代表人為張某榮，註冊資本100萬人民幣，經營範圍包括水路普通貨物運輸，從事內地與港澳間集裝箱船、普通貨船運輸等，由張某榮、林某芬分別持股60%、40%。

行政處罰信息顯示，今年1月，該公司因「良輝688」船舶進出港口、錨地或者通過橋區水域、海峽、狹水道、重要漁業水域、通航船舶密集的區域、船舶定線區、交通管制區時未加強瞭望，曾被大鏟海事局罰款3萬元。