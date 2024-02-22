廣州瀝心沙大橋遭船隻撞斷　事船｢良輝688｣上月因未加強瞭望被罰

2月22日，廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋，被貨櫃船撞擊橋體斷裂。截至目前，事故已造成至少2人死亡、1名船員受輕微傷、3人失聯，另有2人獲救。涉事船主已被控制。



從現場圖片可見該貨櫃船為「良輝688」，船隻所屬的彿山良輝船務服務有限公司法定代表人張先生表示，此事正在處理中。而該船上月曾因在通過特定水域時未加強瞭望被罰3萬。



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張先生表示，事件發生後他正在現場配合處理相應事宜，目前船長已經被控制，其他情況不便透露。張先生確認了涉事船隻是「良輝688」。

天眼查App顯示，佛山良輝船務服務有限公司成立於2021年3月31日，經營範圍包括從事內地與港澳間貨櫃、普通貨船運輸等。2022年4月18日，該公司取得佛山市順德區交通運輸局許可，從事廣東省內河普通貨船運輸，有效期至2027年4月17日。

其中一條關於該公司的海事處罰顯示，2024年1月8日，「良輝688」（海安法）船舶進出港口、錨地或者通過橋區水域、海峽、狹水道、重要漁業水域、通航船舶密集的區域、船舶定綫區、交通管製區時未加强瞭望，被大鏟海事局罰款人民幣3萬元整。

「良輝688」號撞橋時速近5海浬

肇事船隻「良輝688」號，船長60米，船高18米，係約5000噸貨船。據携船App顯示，「良輝688」於2024年2月17日10:56從湖北荊州出發，沿內河水道一路南下，在今日（22日）2點52進入洪奇瀝水道，最後軌跡停留在廣州南沙瀝心沙大橋，時間為2024年2月22日凌晨5時28分。

該船最後一次AIS（船舶自動辨識系統）訊息顯示，「良輝688號」於2月22日05時29分左右發送了位置，事發時航速為4.6節（海浬/小時），吃水深度為2.6米。目前，事故船隻已被轉移事故現場。