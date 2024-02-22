瀝心沙大橋墮橋巴士司機遇難　年僅40多歲　平時乘客以學生為主

廣州市南沙區瀝心沙大橋被貨櫃船撞斷事故，累計造成5人死亡，包括空載中巴車駕駛員1人、電單車駕駛員1人、落水小貨車3人。據介紹，墮橋的中巴車為南沙巴士9路，平時乘客以學生為主。



南沙巴士9路共設18座車站，起止站點為團結圍總站、萬頃沙總站，途徑新同豐小學、珠江中學、萬頃沙中學等學校。據介紹，巴士平時乘客以學生為主。

廣州巴士集團事故發生後發布公告指，南沙巴士車隊駕駛員梁金華，駕駛粵A08386D（自編號N17049）車，執行由南沙9路短線珠江街（珠江二路）站開往團結圍總站的營運任務，行駛至南沙區三民大橋時，大橋受橋下船隻撞擊橋面斷裂，隨後掉落，掉落時車上只有駕駛員1人。

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據紅星新聞報道，與梁金華同屬一個車隊的巴士駕駛員表示，梁金華所駕駛車輛為頭班車，車隊內首班車排班輪替進行。他又說，梁金華40多歲，是車隊老成員，「好人一個」。

據早前報道，2月22日5時30分左右，瀝心沙大橋被一艘貨櫃船觸碰橋墩，導致橋體斷裂。經核實，共有4輛車和1輛電單車從斷裂處墮落，其中1輛空載中巴車、1輛貨車和1輛電動摩托車墜落到「良輝688」船艙內，2輛小貨車掉落水中。事故造成5人死亡，另有2人正在醫院救治，目前生命體徵穩定；肇事船舶一名船員輕微傷。